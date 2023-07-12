Según informó la periodista Sofi Kotler a TN Show, la actriz "tolera la dieta y continúa con diálisis".

"La última noticia es que Silvina se encuentra extubada, que está tolerando una dieta y que de a poco está empezando a mejorar", contó. En ese mismo sentido, señaló: "Ella estaba en una situación complicada, afrontando una calcemia y luchando contra una bacteria".

El viernes pasado, fue Ángel de Brito quien al aire de LAM (América) dio detalles sobre el presente de la ex Gran Hermano que esta internada hace casi un mes: "El cuadro sigue siendo crítico, pero hay ciertas mejoras en su estado de ánimo y físico también".

"Está comiendo. Ya agarró su celular, no le manden mensajes porque no tiene el WhatsApp ni las redes, ni nada. Usa el celular para hacer meditaciones, que ella ya venía haciendo, así que las escucha a través del celular", detalló.