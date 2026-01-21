El pasado lunes, en el marco de la primera reunión del consejo directivo del fútbol mayor, se dio a conocer cuándo comenzará la undécima edición de la Copa Ciudad de Gualeguaychú y a quién se homenajeará con su nombre este año.

La fecha tentativa para el comienzo de la competencia será la semana del 18 de febrero, en tanto que, el miércoles 11, se realizaría la presentación oficial.

Asimismo, se reveló que el certamen llevará el nombre de “Víctor Hugo Marchesini”, en homenaje al exfutbolista profesional de la ciudad, quien tuvo una destacada trayectoria en Ferro Carril Oeste y Boca Juniors, después de sus inicios en Central Entrerriano,

Para esta edición, la principal novedad será la inclusión de Atlético Sur (se sumó este año al fútbol mayor de la Liga) y tendrá su estreno oficial en la Copa Gualeguaychú, antes de su desandar en la temporada del Ascenso del fútbol local.

Con la incorporación de los sureños, serán 22 los equipos que formarán parte de la edición, cifra récord para esta competencia.