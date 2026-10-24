Como es tradición año a año, Pueblo Belgrano se vestirá de fiesta para recibir a la Fiesta de las Costumbres Argentinas, tradicional celebración de nuestras raíces, tradiciones y cultura, que ha sido declarada Fiesta Provincial mediante el Decreto Provincial Nº 3532/26.

Serán dos jornadas para disfrutar en familia y con amigos, con música en vivo, ballets folclóricos, feria gastronómica, asado criollo, patio cervecero y una gran variedad de artesanos y emprendedores.

En los próximos días se abrirá el registro de inscripciones para aquellos artistas, artesanos, emprendedores y gastronómicos que deseen formar parte de la fiesta, un evento que pone en valor nuestra identidad, nuestras costumbres y el talento de quienes mantienen vivas las tradiciones argentinas.

El sábado 22 se realizará la primera jornada a partir de las 18 horas con el encendido del tradicional fogón, para dar paso luego a diversos números artísticos. Mientras que el domingo 23, el evento comenzará desde el mediodía.