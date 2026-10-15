Mundial de Canotaje: cuáles calles estarán cortadas y cómo afectará el tránsito en la ciudad
Las restricciones de tránsito se extenderán desde el lunes 19 hasta el domingo 25 de octubre en distintas intersecciones de la ciudad. El miércoles 21 se incorporarán dos puntos de corte por el desfile de participantes.
Desde el Municipio informaron que debido al Mundial de Canotaje implementarán un operativo de tránsito que incluirá cortes de calles en distintos sectores de la ciudad desde el lunes 19, a partir de las 7 horas, hasta el domingo 25, a las 22 horas. A su vez, el miércoles 21 se ampliarán las restricciones por el desfile de participantes de la competencia internacional.
“El dispositivo estará destinado a ordenar la circulación vehicular y garantizar la seguridad durante el desarrollo de las actividades previstas, por lo que se solicita a los conductores prever recorridos alternativos y respetar las indicaciones del personal de tránsito”, comunicaron.
Desde el lunes 19 hasta el domingo 25, se establecerán cortes en las siguientes intersecciones:
Avenida Morrogh Bernard y Luis N. Palma.
Montiel y Luis N. Palma.
Urquiza y Pronunciamiento.
25 de Mayo y María Luisa Guerra.
San Martín y avenida Morrogh Bernard.
Avenida Morrogh Bernard y Bolívar.
Por otra parte, el miércoles 21, desde las 6 hasta las 21 horas, se incorporarán dos intersecciones al operativo de tránsito por el desfile de participantes del Mundial de Canotaje.
Durante esa jornada, los cortes comprenderán los siguientes puntos:
Avenida Morrogh Bernard y Luis N. Palma.
Montiel y Luis N. Palma.
Urquiza y Pronunciamiento.
25 de Mayo y María Luisa Guerra.
San Martín y avenida Morrogh Bernard.
Avenida Morrogh Bernard y Bolívar.
Alem y Andrade.
Avenida Morrogh Bernard y Gervasio Méndez.
“Se recomienda a quienes deban circular por estos sectores planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar vías alternativas y respetar la señalización dispuesta durante el operativo”, indicaron desde la Municipalidad.