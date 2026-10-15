Desde el Municipio informaron que debido al Mundial de Canotaje implementarán un operativo de tránsito que incluirá cortes de calles en distintos sectores de la ciudad desde el lunes 19, a partir de las 7 horas, hasta el domingo 25, a las 22 horas. A su vez, el miércoles 21 se ampliarán las restricciones por el desfile de participantes de la competencia internacional.

“El dispositivo estará destinado a ordenar la circulación vehicular y garantizar la seguridad durante el desarrollo de las actividades previstas, por lo que se solicita a los conductores prever recorridos alternativos y respetar las indicaciones del personal de tránsito”, comunicaron.

Desde el lunes 19 hasta el domingo 25, se establecerán cortes en las siguientes intersecciones:

Avenida Morrogh Bernard y Luis N. Palma.

Montiel y Luis N. Palma.

Urquiza y Pronunciamiento.

25 de Mayo y María Luisa Guerra.

San Martín y avenida Morrogh Bernard.

Avenida Morrogh Bernard y Bolívar.



Por otra parte, el miércoles 21, desde las 6 hasta las 21 horas, se incorporarán dos intersecciones al operativo de tránsito por el desfile de participantes del Mundial de Canotaje.

Durante esa jornada, los cortes comprenderán los siguientes puntos:

Avenida Morrogh Bernard y Luis N. Palma.

Montiel y Luis N. Palma.

Urquiza y Pronunciamiento.

25 de Mayo y María Luisa Guerra.

San Martín y avenida Morrogh Bernard.

Avenida Morrogh Bernard y Bolívar.

Alem y Andrade.

Avenida Morrogh Bernard y Gervasio Méndez.

“Se recomienda a quienes deban circular por estos sectores planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar vías alternativas y respetar la señalización dispuesta durante el operativo”, indicaron desde la Municipalidad.