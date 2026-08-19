Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron sobre las próximas interrupciones completas y parciales a la circulación vehicular que habrá en diferentes zonas de la ciudad.

En lo que respecta al casco urbano, los cortes totales y parciales que se realizan por apertura de baches y reconstrucción de calzada son:

Yrigoyen N°75

Yrigoyen N°33

Churruarín y Doello Jurado

Montevideo y Del Valle

Avenida Parque al 500

Perigán, entre 3 de Diciembre y Empleados Municipales

Rivadavia y Paraguay (Corte total)

Santa Fe n.°53

Rivadavia y Fray Mocho (Corte total)

Pellegrini n.°320 (Corte total)

Bolívar y Montevideo

“Además, se recuerda a la comunidad que por el Plan de Asfaltado de 150 Cuadras está cerrado a la circulación vehicular Vicente López y Planes y Hernández, ambas entre Andrade y Bolívar; mientras que por la reconstrucción de Perigán está prohibido circular en esa calle entre 3 de Diciembre y Empleados Municipales”, indicaron las autoridades a través de un comunicado.

Y agregaron: “Se solicita respetar los cortes totales y no circular por allí hasta que esas calles vuelvan a estar habilitadas y hacerlo con precaución en los lugares donde se presente una reducción en la calzada”.