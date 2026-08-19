Dieron a conocer las próximas calles que estarán cortadas por obras de bacheo en la ciudad
Se realizarán tareas que incluyen el retiro de material dañado, recomposición de base y hormigonado. Habrá desvíos señalizados y habilitación sujeta al fraguado.
Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron sobre las próximas interrupciones completas y parciales a la circulación vehicular que habrá en diferentes zonas de la ciudad.
En lo que respecta al casco urbano, los cortes totales y parciales que se realizan por apertura de baches y reconstrucción de calzada son:
- Yrigoyen N°75
- Yrigoyen N°33
- Churruarín y Doello Jurado
- Montevideo y Del Valle
- Avenida Parque al 500
- Perigán, entre 3 de Diciembre y Empleados Municipales
- Rivadavia y Paraguay (Corte total)
- Santa Fe n.°53
- Rivadavia y Fray Mocho (Corte total)
- Pellegrini n.°320 (Corte total)
- Bolívar y Montevideo
“Además, se recuerda a la comunidad que por el Plan de Asfaltado de 150 Cuadras está cerrado a la circulación vehicular Vicente López y Planes y Hernández, ambas entre Andrade y Bolívar; mientras que por la reconstrucción de Perigán está prohibido circular en esa calle entre 3 de Diciembre y Empleados Municipales”, indicaron las autoridades a través de un comunicado.
Y agregaron: “Se solicita respetar los cortes totales y no circular por allí hasta que esas calles vuelvan a estar habilitadas y hacerlo con precaución en los lugares donde se presente una reducción en la calzada”.