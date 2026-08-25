MANTENIMIENTO URBANO
Dieron a conocer las próximas calles que estarán cortadas por trabajos de bacheo
Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron los próximos puntos de la ciudad cuya circulación estará restringida de manera total y parcial en los próximos días “por apertura de baches y reconstrucción de calzada”.
- Paraná n.°108
- Paraná n.°174 (Corte total)
- Paraná n.°260 (Corte total)
- San Martín n.°1140
- San Martín n.°1630
- Yrigoyen n.°75
- Yrigoyen n.°33
- Churruarín y Doello Jurado
- Montevideo y Del Valle
- Avenida Parque al 500
- Luis N. Palma n.°1710 (Corte Total)
- Luis N. Palma N°1517 (Corte total)
- 25 de Mayo N°1572
- Constitución, entre 25 de Mayo y San Martín
- Concordia, entre Edison y Pasteur (Corte total)
- Avenida Parque, entre Concordia y Aguado
A su vez, las autoridades recordaron a la comunidad que “por el Plan de Asfaltado de 150 Cuadras está cerrado a la circulación vehicular en Edison, entre Bolívar y San Martín; y también en Angelelli, Virreynato y Boulevard Pedro Jurado”.
Por último, solicitaron “respetar los cortes totales y no circular por allí hasta que esas calles vuelvan a estar habilitadas y hacerlo con precaución en los lugares donde se presente una reducción en la calzada”.
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