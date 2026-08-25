Desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron los próximos puntos de la ciudad cuya circulación estará restringida de manera total y parcial en los próximos días “por apertura de baches y reconstrucción de calzada”.

Paraná n.°108

Paraná n.°174 (Corte total)

Paraná n.°260 (Corte total)

San Martín n.°1140

San Martín n.°1630

Yrigoyen n.°75

Yrigoyen n.°33

Churruarín y Doello Jurado

Montevideo y Del Valle

Avenida Parque al 500

Luis N. Palma n.°1710 (Corte Total)

Luis N. Palma N°1517 (Corte total)

25 de Mayo N°1572

Constitución, entre 25 de Mayo y San Martín

Concordia, entre Edison y Pasteur (Corte total)

Avenida Parque, entre Concordia y Aguado

A su vez, las autoridades recordaron a la comunidad que “por el Plan de Asfaltado de 150 Cuadras está cerrado a la circulación vehicular en Edison, entre Bolívar y San Martín; y también en Angelelli, Virreynato y Boulevard Pedro Jurado”.

Por último, solicitaron “respetar los cortes totales y no circular por allí hasta que esas calles vuelvan a estar habilitadas y hacerlo con precaución en los lugares donde se presente una reducción en la calzada”.