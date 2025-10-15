ESTE DOMINGO CONTRA PARQUE SUR
Dieron a conocer los árbitros para el debut de Juventud Unida en el Regional Amateur 2025/26
El Consejo Federal de la AFA dio a conocer la programación para la primera fecha del Torneo Regional Federal Amateur, que comenzará este fin de semana.
Juventud Unida comenzará su tercera temporada en la categoría más federal y populosa del fútbol argentino, en su objetivo por ascender y recuperar su plaza en el Torneo Federal A, cuando reciba el domingo a Parque Sur de Concepción del Uruguay, en un encuentro correspondiente a la Zona 3 de la Región Litoral Sur.
El partido en el estadio conocido como La Vía comenzará a las 19 horas y contará con una terna arbitral de la Liga de Concordia: Sergio Mora será el juez principal, mientras que Stefano Espíndola y Julio Alberto Almada los asistentes en las líneas.
Mientras que, en el otro encuentro de la Zona 3, que protagonizarán Atlético Villa Elisa contra Unión y Fraternidad de Colón, los referís serán de Concepción del Uruguay, con Iván Pastrana como juez principal.