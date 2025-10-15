Juventud Unida comenzará su tercera temporada en la categoría más federal y populosa del fútbol argentino, en su objetivo por ascender y recuperar su plaza en el Torneo Federal A, cuando reciba el domingo a Parque Sur de Concepción del Uruguay, en un encuentro correspondiente a la Zona 3 de la Región Litoral Sur.

El partido en el estadio conocido como La Vía comenzará a las 19 horas y contará con una terna arbitral de la Liga de Concordia: Sergio Mora será el juez principal, mientras que Stefano Espíndola y Julio Alberto Almada los asistentes en las líneas.

Mientras que, en el otro encuentro de la Zona 3, que protagonizarán Atlético Villa Elisa contra Unión y Fraternidad de Colón, los referís serán de Concepción del Uruguay, con Iván Pastrana como juez principal.