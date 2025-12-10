La edición 2026 tendrá los 32avos definidos para iniciar el certamen el próximo año.

Boca vs Gimnasia de Chivilcoy.

River vs Ciudad de Bolívar.

Independiente vs Atenas de Río Cuarto.

Racing vs San Martín de Formosa.

San Lorenzo vs Deportivo Rincón.

Huracán vs Olimpo.

Platense vs Argentino de Monte Maíz.

Argentinos Juniors vs Midland.

Banfield vs Real Pilar.

Lanús vs Sarmiento La Banda.

Talleres (C) vs Argentino de Merlo.

Belgrano (C) vs Atlético de Rafaela.

Vélez vs Deportivo Armenio.

Tigre vs Claypole.

Estudiantes (LP) vs Ituzaingó.

Gimnasia (LP) vs Camioneros.

Newell´s vs Acassuso.

Rosario Central vs Sportivo Belgrano.

Independiente Rivadavia vs Estudiantes.

Gimnasia (M) vs Gimnasia y Tiro de Salta.

Central Córdoba (SdE) vs Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas.

Instituto vs Atlanta.

Estudiantes Río Cuarto vs San Martín de Tucumán.

Godoy Cruz vs Deportivo Morón.

San Martín (SJ) vs Deportivo Madryn.

Unión de Santa Fe vs Agropecuario.

Defensa y Justicia vs Chaco For Ever.

Sarmiento vs Tristán Suárez.

Aldosivi vs San Miguel.

Barracas Central vs Temperley.

Riestra vs Deportivo Maipú.

