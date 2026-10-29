Desde Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú lanzaron un comunicado para agradecer y felicitar a todos los y las estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad que se sumaron a participar del Certamen Literario de Cuentos y Poesías “La Noche de los Lápices”. En el mismo mensaje, dieron a conocer la lista de quienes obtuvieron premios y menciones e informaron que “la entrega de reconocimientos tendrá lugar el viernes 6 de noviembre a las 20:30 horas en el Centro Cultural Musicante, Luis N. Palma 627, en el marco de la presentación del Libro “Hasta Ser Victoria”, de la nieta recuperada por las Abuelas, Victoria Montenegro”.

“Queremos agradecer a todos los y las participantes, a las escuelas y profesores que acompañaron a sus gurises y, de manera muy especial, al jurado integrado por Sofía Barrios Delgado, Juan Galarraga, Ezequiel Cavallero, Facundo Riera, Sebastián González y Nelu Dominutti”, expresaron desde la Asociación.

Premios y menciones

CUENTOS



Primer Premio:

Aimará Angerosa

3º 1 del Colegio 20 de Junio- Anexo ESJA

Título: Jorgito en la Plata

Mención:

Malena Rojas.

6º Electrónico de la EET Nº 3 “15 de Noviembre”

Título: Uno más

Mención:

Inti Campoamor

3º 2ª del Colegio Nº 12 “Luis Clavarino”

Título: Flores rebeldes

POESÍA



Primer Premio:

Niko Caballier

2do A del Colegio “Las Victorias”

Título: “Lo que queda del nombre.”

Mención:

Aranzazú Borrajo

4to A del Instituto D-243 "Profesor José María Ruperto Gelós"

Título: Mientras sigamos escribiendo

Mención:

Mia Pacheco Korell

5to 4ta de la Escuela Normal Olegario Víctor Andrade

Título: Nuestros lápices seguirán