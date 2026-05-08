El Centro Integrador Comunitario (CIC) Médanos informó sobre la actualización horaria de dos de sus propuestas: el Taller de Estimulación Cognitiva y el Taller de Reciclado. Estas actividades se desarrollan semanalmente con el objetivo de promover hábitos saludables y el encuentro comunitario.

El Taller de Estimulación Cognitiva, diseñado específicamente para adultos mayores, se dicta ahora los martes de 13.30 a 15.30 horas. El espacio brinda herramientas para fortalecer la memoria, la atención y las habilidades cognitivas, fomentando a su vez la socialización. Cabe destacar que, al finalizar esta actividad, los asistentes pueden continuar con el taller de yoga, complementando el cuidado físico y emocional en un mismo espacio.

Por otro lado, el Taller de Reciclado trasladó sus encuentros a los miércoles de 13.30 a 15 horas. Esta iniciativa invita a los vecinos a aprender técnicas de reutilización de materiales, promoviendo la conciencia ambiental y la creatividad a través de producciones prácticas y participativas.

Ambas propuestas permanecen abiertas a toda la comunidad. Aquellas personas interesadas en sumarse pueden acercarse directamente al CIC Médanos en los días y horarios mencionados para realizar su inscripción y comenzar la actividad.