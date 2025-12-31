A partir de la semana que viene comienzan las Colonias de Verano Municipales y las personas que participen pueden utilizar los colectivos gratuitos disponibles para traslado. Se trata de un servicio esencial que permite asegurar el acceso equitativo a las distintas propuestas en toda la ciudad.



Los colectivos estarán equipados con rampas y espacios reservados para sillas de ruedas, y contarán con personal capacitado para brindar asistencia ante cualquier eventualidad.



Colonia de Educación (3 a 5 años)

Inicio de recorridos: 7.30 horas

Zona 1 – Sur

-EMPI “Voy Creciendo” (Islas Malvinas 1170)

-CAPS “Suburbio Sur” (Galeano y Landa)

-Luciana Ríos y Nágera

-Nágera y 3 de Caballería

-Urquiza y Boulevard De María



Zona 2 – Centro

-EMPI “Estrellita” (Chalup 567)

-EMPI “Monigote” (Rioja 86)

-Rivadavia y San Lorenzo

-Municipalidad (Rivadavia e Irigoyen)

-Urquiza y Schachtel

-Urquiza y Boulevard Daneri



Zona 3 – Norte



-CAPS “Cuchilla” (Sáenz Peña y Jauretche)

-Boulevard Montana y Santiago Díaz

-Boulevard Montana y Primera Junta

-2 de Abril y Puerto Argentino

-2 de Abril y Alsina

-2 de Abril y Boulevard Daneri



Colonia de Deportes

Inicio de recorridos: 7.30 horas

Colectivo 1

Plaza Urquiza

Plaza San Martín

Club Sud América (Sede – Sáenz Peña y San Juan)

Club Black River (Victoria y Colombo)

Club Tigre (Victoria 519)

CAPS San Francisco



Colectivo 2



Club La Vencedora

Boulevard Montana y Primera Junta

Escuela Pellegrini (Primera Junta y Federación)

Magnasco y Montana

San José y Jaime de Nevares

Club La Cuchimarra (R. Oriental y Jaime de Nevares)

Polideportivo Norte

CAPS Juan José Franco

Colectivos 3 y 4

Club Juvenil del Norte

CAPS San Isidro

Plaza Barrio 200 Viviendas

Esquina Cementerio

Plaza Barrio Pitter

Alsina y Clavarino

Club Juventud Unida



Colectivo 5

Bolacua (Urquiza y Los Granaderos)

Colegio Agrotécnico

Barrio Zupichini (Galpón)

Barrio Miguel Ángel

Barrio Curita Gaucho (Plaza)

CIC Périgan



Colectivo 6

Plaza Barrio CGT (Gervasio Méndez)

CAPS Médanos

Boulevard Martínez y 3 de Caballería (Barrio 348)

Club Defensores del Oeste

Luciana Ríos y Nágera



Colectivo 7



Barrio Toto Irigoyen

Irazusta y Tropas

Escuela Pereda



Colectivo 8



Cristo (Escuela Nº 10 Ernesto A. Bavio)

Plaza Hadad

Barrio Guevara (Plaza)

Barrio Molinari (Plaza)

Barrio Fiorotto

Barrio Hipódromo (Plaza)



Colectivo 9



España y Avenida Parque

CAPS Pueblo Nuevo

CAPS Villa María

Cancha Zabalet

CEF Nº 6 (Güemes)

Merendero Pueblo Nuevo

Plaza Basavilbaso (Eva Perón y Goldaracena)



Colectivo 10



Hospital (25 de Mayo y Pasteur)

Escuela La Milagrosa (Gervasio Méndez y Hernández)

Artigas y Pasteur

Club Sarmiento (Edison 520)

Del Valle y Rocamora (Plaza)

Del Valle y Perón

CAPS Munilla (Buenos Aires y Chalup)



Colonia de Juventud

Inicio de recorridos: 7.30 horas desde Plaza Urquiza

Recorrido 1 (R1)



Plaza Urquiza – Colombo – Misiones – Hogar Manuel Alarcón

Bolívar – Borques – Luis N. Palma – Boulevard Daneri

CAPS San Francisco – Rioja – 1° de Mayo – CAPS Cuchilla

San José – Boulevard Montana – Punto Joven

2 de Abril – Barrio 200 Viviendas – SUM Barrio Pitter

Boulevard Daneri – Maestra Piaggio – Caja Municipal



Recorrido 2 (R2)



Plaza Urquiza – Colombo – Rosario – Pellegrini – CAPS Patico Daneri

Concordia – 3 de Febrero – CAPS Munilla

Eva Perón – Belisario Roldán – CAPS Pueblo Nuevo

España – Güemes – CAPS Villa María

Fleming – Asisclo Méndez – Goldaracena – Sum Molinari

Plaza Hadad – Barrio Toto Irigoyen – Maestra Piaggio – Caja Municipal



Recorrido 3 (R3)



Plaza Urquiza – Rivadavia – Santa Fe – Urquiza

Avenida Sarmiento – Gervasio Méndez – Majul

3 de Caballería – CAPS Médanos – Boulevard Martínez

Parada 13 – Hogar de Niñas

Barrio Zupichini – CIC Périgan – Nodo Curita Gaucho

Finaliza en Caja Municipal



Colonia de Adultos Mayores

Inicio de recorridos: 15.30 horas



Colectivo 1



Ángel Elías y Clavarino – Ángel Elías – JJ Franco – Paraguay – Rodó – Schachtel

2 de Abril – Puerto Argentino – Lestonnac – Av. Primera Junta – Bv. Montana



Colectivo 2



Urquiza y Nágera – Urquiza Oeste – Parada 14 – Las Lilas

Gervasio Méndez – Bv. Nágera – Urquiza



Colectivo 3



Av. Parque y Artigas – Julio Irazusta – Tropas – Pedro Jurado

Goldaracena – Asisclo Méndez – Gutiérrez – La Cantera – Ayacucho



Colectivo 4



Estrada y España – España – Allipi – Ayacucho – República Argentina

Güemes – Eva Perón – Concordia – Chalup – Doello Jurado



Colectivo 5



Luis N. Palma y Roffo – Barrio 200 Viviendas – 2 de Abril

Alsina – Colombo



Colectivo 6



Bv. Daneri y Rivadavia – La Rioja – Bv. De María

Tula Costa – Périgan – Bv. 2 de Abril – Luis N. Palma



Colectivo 7



San Juan y San José – Jaime de Nevares – Sáenz Peña

Jauretche – 1° de Mayo – Bv. de León



Colectivo 8



Alem y 3 de Caballería – Pellegrini – Buenos Aires

Ayacucho – San Martín



Colectivo 9



Av. Rocamora y Av. Del Valle – Lavalle – Gervasio Méndez

Alsina – Artigas – Pasteur – San Martín



Colectivo 10



Martínez Paiva y José Hernández – Bv. Pedro Jurado

Gervasio Méndez – Bv. Nágera – San Martín



Colectivo 11



Rivadavia y 1° de Mayo – República Oriental – JJ Urquiza

San José – Seguí – Alberdi – Av. Primera Junta – Bv. de León



Colectivo 12 – Accesibilidad



Recorrido definido según demanda de los usuarios.



Desde la organización informaron que los recorridos y horarios establecidos podrán estar sujetos a modificaciones, de acuerdo a cuestiones operativas, climáticas o a la demanda registrada durante el desarrollo de la Colonia Municipal.