CONOCÉ LOS HORARIOS Y LOS LUGARES
Dieron a conocer los recorridos que realizarán los colectivos de las colonias de verano
A partir de la semana que viene comienzan las Colonias de Verano Municipales y las personas que participen pueden utilizar los colectivos gratuitos disponibles para traslado. Se trata de un servicio esencial que permite asegurar el acceso equitativo a las distintas propuestas en toda la ciudad.
Los colectivos estarán equipados con rampas y espacios reservados para sillas de ruedas, y contarán con personal capacitado para brindar asistencia ante cualquier eventualidad.
Colonia de Educación (3 a 5 años)
Inicio de recorridos: 7.30 horas
Zona 1 – Sur
-EMPI “Voy Creciendo” (Islas Malvinas 1170)
-CAPS “Suburbio Sur” (Galeano y Landa)
-Luciana Ríos y Nágera
-Nágera y 3 de Caballería
-Urquiza y Boulevard De María
Zona 2 – Centro
-EMPI “Estrellita” (Chalup 567)
-EMPI “Monigote” (Rioja 86)
-Rivadavia y San Lorenzo
-Municipalidad (Rivadavia e Irigoyen)
-Urquiza y Schachtel
-Urquiza y Boulevard Daneri
Zona 3 – Norte
-CAPS “Cuchilla” (Sáenz Peña y Jauretche)
-Boulevard Montana y Santiago Díaz
-Boulevard Montana y Primera Junta
-2 de Abril y Puerto Argentino
-2 de Abril y Alsina
-2 de Abril y Boulevard Daneri
Colonia de Deportes
Inicio de recorridos: 7.30 horas
Colectivo 1
Plaza Urquiza
Plaza San Martín
Club Sud América (Sede – Sáenz Peña y San Juan)
Club Black River (Victoria y Colombo)
Club Tigre (Victoria 519)
CAPS San Francisco
Colectivo 2
Club La Vencedora
Boulevard Montana y Primera Junta
Escuela Pellegrini (Primera Junta y Federación)
Magnasco y Montana
San José y Jaime de Nevares
Club La Cuchimarra (R. Oriental y Jaime de Nevares)
Polideportivo Norte
CAPS Juan José Franco
Colectivos 3 y 4
Club Juvenil del Norte
CAPS San Isidro
Plaza Barrio 200 Viviendas
Esquina Cementerio
Plaza Barrio Pitter
Alsina y Clavarino
Club Juventud Unida
Colectivo 5
Bolacua (Urquiza y Los Granaderos)
Colegio Agrotécnico
Barrio Zupichini (Galpón)
Barrio Miguel Ángel
Barrio Curita Gaucho (Plaza)
CIC Périgan
Colectivo 6
Plaza Barrio CGT (Gervasio Méndez)
CAPS Médanos
Boulevard Martínez y 3 de Caballería (Barrio 348)
Club Defensores del Oeste
Luciana Ríos y Nágera
Colectivo 7
Barrio Toto Irigoyen
Irazusta y Tropas
Escuela Pereda
Colectivo 8
Cristo (Escuela Nº 10 Ernesto A. Bavio)
Plaza Hadad
Barrio Guevara (Plaza)
Barrio Molinari (Plaza)
Barrio Fiorotto
Barrio Hipódromo (Plaza)
Colectivo 9
España y Avenida Parque
CAPS Pueblo Nuevo
CAPS Villa María
Cancha Zabalet
CEF Nº 6 (Güemes)
Merendero Pueblo Nuevo
Plaza Basavilbaso (Eva Perón y Goldaracena)
Colectivo 10
Hospital (25 de Mayo y Pasteur)
Escuela La Milagrosa (Gervasio Méndez y Hernández)
Artigas y Pasteur
Club Sarmiento (Edison 520)
Del Valle y Rocamora (Plaza)
Del Valle y Perón
CAPS Munilla (Buenos Aires y Chalup)
Colonia de Juventud
Inicio de recorridos: 7.30 horas desde Plaza Urquiza
Recorrido 1 (R1)
Plaza Urquiza – Colombo – Misiones – Hogar Manuel Alarcón
Bolívar – Borques – Luis N. Palma – Boulevard Daneri
CAPS San Francisco – Rioja – 1° de Mayo – CAPS Cuchilla
San José – Boulevard Montana – Punto Joven
2 de Abril – Barrio 200 Viviendas – SUM Barrio Pitter
Boulevard Daneri – Maestra Piaggio – Caja Municipal
Recorrido 2 (R2)
Plaza Urquiza – Colombo – Rosario – Pellegrini – CAPS Patico Daneri
Concordia – 3 de Febrero – CAPS Munilla
Eva Perón – Belisario Roldán – CAPS Pueblo Nuevo
España – Güemes – CAPS Villa María
Fleming – Asisclo Méndez – Goldaracena – Sum Molinari
Plaza Hadad – Barrio Toto Irigoyen – Maestra Piaggio – Caja Municipal
Recorrido 3 (R3)
Plaza Urquiza – Rivadavia – Santa Fe – Urquiza
Avenida Sarmiento – Gervasio Méndez – Majul
3 de Caballería – CAPS Médanos – Boulevard Martínez
Parada 13 – Hogar de Niñas
Barrio Zupichini – CIC Périgan – Nodo Curita Gaucho
Finaliza en Caja Municipal
Colonia de Adultos Mayores
Inicio de recorridos: 15.30 horas
Colectivo 1
Ángel Elías y Clavarino – Ángel Elías – JJ Franco – Paraguay – Rodó – Schachtel
2 de Abril – Puerto Argentino – Lestonnac – Av. Primera Junta – Bv. Montana
Colectivo 2
Urquiza y Nágera – Urquiza Oeste – Parada 14 – Las Lilas
Gervasio Méndez – Bv. Nágera – Urquiza
Colectivo 3
Av. Parque y Artigas – Julio Irazusta – Tropas – Pedro Jurado
Goldaracena – Asisclo Méndez – Gutiérrez – La Cantera – Ayacucho
Colectivo 4
Estrada y España – España – Allipi – Ayacucho – República Argentina
Güemes – Eva Perón – Concordia – Chalup – Doello Jurado
Colectivo 5
Luis N. Palma y Roffo – Barrio 200 Viviendas – 2 de Abril
Alsina – Colombo
Colectivo 6
Bv. Daneri y Rivadavia – La Rioja – Bv. De María
Tula Costa – Périgan – Bv. 2 de Abril – Luis N. Palma
Colectivo 7
San Juan y San José – Jaime de Nevares – Sáenz Peña
Jauretche – 1° de Mayo – Bv. de León
Colectivo 8
Alem y 3 de Caballería – Pellegrini – Buenos Aires
Ayacucho – San Martín
Colectivo 9
Av. Rocamora y Av. Del Valle – Lavalle – Gervasio Méndez
Alsina – Artigas – Pasteur – San Martín
Colectivo 10
Martínez Paiva y José Hernández – Bv. Pedro Jurado
Gervasio Méndez – Bv. Nágera – San Martín
Colectivo 11
Rivadavia y 1° de Mayo – República Oriental – JJ Urquiza
San José – Seguí – Alberdi – Av. Primera Junta – Bv. de León
Colectivo 12 – Accesibilidad
Recorrido definido según demanda de los usuarios.
Desde la organización informaron que los recorridos y horarios establecidos podrán estar sujetos a modificaciones, de acuerdo a cuestiones operativas, climáticas o a la demanda registrada durante el desarrollo de la Colonia Municipal.