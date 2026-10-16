El papa León XIV presenta una evolución posoperatoria normal, según los primeros controles realizados después de la cirugía del martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. Vatican News informó que los análisis de sangre y la radiografía de tórax del miércoles confirmaron ese resultado.

El pontífice permanece internado después de que los médicos le extirparan el lóbulo inferior del pulmón derecho. El examen realizado durante la intervención confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar que se sospechaba a partir de los estudios previos.



En una actualización difundida el jueves 15 de octubre, la Sala de Prensa de la Santa Sede comunicó que el Papa había pasado bien la noche, se había levantado y había desayunado. También informó que el miércoles por la tarde había concelebrado una misa en una sala especialmente habilitada en la décima planta del hospital.

Tras despertar de la anestesia, León XIV se había mostrado “lúcido y orientado”. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, señaló que, cuando regresó a su habitación, pidió la cena. Durante la internación lo acompañan quienes lo atienden habitualmente en el apartamento pontificio.

La operación concluyó con éxito y sin complicaciones, de acuerdo con el parte médico. La cirugía duró unos 90 minutos y se realizó mediante una técnica videoasistida para extirpar el sector del pulmón afectado.

Qué resta evaluar después de la intervención



Además de los controles de recuperación, el seguimiento incluye el análisis del material extirpado. La información inicial difundida por Vatican News indicó que esos estudios se realizarían durante los días posteriores a la cirugía.

El parte describió la intervención como “radical”. Según la explicación difundida por el medio vaticano, el término indica que se hizo todo lo posible para extirpar completamente el tumor, sin dejar tejido de la lesión detectada.

La previsión inicial de internación fue de aproximadamente una semana. Ese plazo fue comunicado como una estimación, no como una fecha de alta confirmada.