El fin de semana del 30 y 31 de mayo se realizará una nueva instancia clasificatoria del Tango BA Festival y Mundial 2026 en Gualeguaychú. En este marco, la ciudad no solo será punto de encuentro para bailarines de toda la región, sino también escenario de evaluación para figuras destacadas del género que integrarán el jurado.

Con trayectorias sólidas, reconocimiento internacional y un profundo compromiso con la enseñanza y difusión del tango, los cuatro artistas convocados aportarán su mirada y experiencia en esta instancia clave del certamen.

Gisela Paula Natoli



Maestra, coreógrafa y bailarina de Tango Argentino con 25 años de trayectoria como docente. Ha sido jurado del Mundial de Tango y del Campeonato de Baile de la Ciudad. Se ha presentado como solista en el Teatro Colón e integrado compañías como el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín y Tangokinesis. Embajadora del tango, ha dictado clases en más de 20 ciudades del mundo y participado en más de 150 festivales internacionales. Es organizadora del evento “De Mujeres Tango” y dicta seminarios de Técnica Femenina en cuatro idiomas.

Silvana Núñez

Reconocida bailarina, maestra y coreógrafa de Tango Argentino con amplia trayectoria internacional. Docente desde joven, ha sido jurado en campeonatos oficiales y en la final del Mundial de Tango 2025. Desde 2009 integra una destacada pareja artística con presencia en más de 30 países. Es además creadora de la marca de calzado Vicentana, sponsor del Mundial 2025.

Iván Leonardo Romero

Reconocido bailarín, maestro y coreógrafo de Tango Argentino. Fue Campeón Mundial de Tango Escenario 2004 y representante cultural de Buenos Aires en el mundo. Desde 2009 conforma una destacada pareja artística con presencia en más de 30 países. Ha sido jurado en subsedes internacionales y participado en importantes compañías y espectáculos.

Facundo de la Cruz

Especialista en la formación de bailarines profesionales, con presencia en festivales y escuelas de todo el mundo. Integró desde 2017 el prestigioso Forever Tango Show con presentaciones en Broadway y giras internacionales. Entre 2020 y 2024 trabajó en la preproducción y dirección artística del Gvito Tango Festival en Los Ángeles. Campeón Mundial de Tango Salón y Campeón Metropolitano de Vals, combina su labor docente con la producción artística y audiovisual.



Gualeguaychú volverá a ser sede de las Preliminares Oficiales del Tango BA Festival y Mundial 2026, consolidándose como punto de encuentro para bailarines de la región.

La ciudad recibirá una nueva instancia clasificatoria del certamen internacional, con participación de bailarines de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y las ciudades de Zárate y Campana. Podrán competir en las categorías Tango Pista y Tango Escenario, además de las modalidades Milonga, Vals y Tango Senior. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 26 de mayo. Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a [email protected] para recibir información sobre el proceso de inscripción.

El certamen forma parte del calendario oficial que culmina en la final internacional en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los eventos más importantes del género. Durante las jornadas en la ciudad se desarrollarán competencias, espacios de formación, milongas y exhibiciones abiertas al público.

Las parejas que resulten clasificadas accederán a la próxima instancia del certamen, donde competirán junto a representantes de distintas sedes del país y del exterior.