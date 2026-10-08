El aguará popé (Procyon cancrivorus) es uno de los mamíferos autóctonos que habita los ecosistemas de la región. De marcha terrestre, suele desplazarse por senderos de monte y costas de arroyos y ríos. Asimismo, posee habilidad para trepar árboles, recurso que utiliza para buscar refugio, establecer sitios de parición o resguardarse ante contingencias. La presencia de la especie se identifica tanto por las huellas en la tierra húmeda como por marcas de garras en las cortezas.

Respecto a sus hábitos, presenta mayor actividad durante la noche y el crepúsculo. Se trata de un animal de hábitos solitarios cuya dieta es omnívora y oportunista: consume frutos, insectos, moluscos, peces, anfibios y pequeños vertebrados. El consumo de estos últimos se incrementa durante los meses de invierno para cubrir sus requerimientos energéticos.

Monitoreo y reproducción

La detección de este mamífero se realiza mediante el uso de cámaras trampa ubicadas en las reservas naturales de la ciudad. Los equipos de conservación colocan los dispositivos en cercanías de cursos de agua permanentes y pasos despejados dentro del monte. Los registros demuestran que la presencia del aguará popé está vinculada de manera directa a la conservación de la cubierta vegetal nativa.

En cuanto a su biología reproductiva, se reproduce una vez al año y su ciclo estral dura de 80 a 140 días con un pico estacional durante los meses de estación seca (julio a septiembre), las hembras concentran su ciclo entre los meses de abril y agosto. Luego de un período de gestación de entre 60 y 75 días, nacen las camadas —compuestas por 2 a 7 crías— en huecos de árboles u oquedades elevadas. Los ejemplares jóvenes permanecen junto a la madre hasta los ocho meses de vida.

La preservación de los bosques nativos, los cursos de agua y las áreas protegidas resulta indispensable para resguardar los espacios de refugio, reproducción y alimentación de la fauna silvestre local.