En el marco de las acciones de promoción de la salud que llevan adelante los equipos municipales, se desarrollaron actividades de concientización sobre la importancia del cuidado bucal en distintos espacios comunitarios.

Por un lado, en la Escuela Nº 90, ubicada en la zona de influencia del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Isidro, se dictó un taller de salud bucal destinado a niños y docentes. La jornada incluyó dinámicas lúdicas y educativas que permitieron a los más pequeños aprender técnicas de higiene dental, la importancia de una correcta alimentación y la necesidad de realizar controles periódicos.

Asimismo, en la sala de espera del CAPS Patico Daneri se brindó una charla abierta a la comunidad, en la que profesionales compartieron información práctica sobre prevención de enfermedades bucales, el uso adecuado del cepillo dental y la relevancia de la visita regular al odontólogo. La instancia también habilitó un espacio de intercambio en el que vecinos y vecinas pudieron plantear dudas y recibir orientación personalizada.

Desde el municipio destacaron “la importancia de sostener estas iniciativas, ya que permiten llegar de manera directa a la población con mensajes claros y herramientas sencillas para cuidar la salud de toda la familia. Ambas propuestas se enmarcan en la estrategia de acercar la salud a la comunidad, integrando la prevención y la promoción como pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida”.

La salud bucal es fundamental para el bienestar general, ya que afecta directamente la capacidad de hablar, comer, sonreír y comunicarse, además de ser un indicador de la salud general del cuerpo. Mantener una buena higiene bucal ayuda a prevenir enfermedades como caries, gingivitis y periodontitis, que pueden causar dolor, incomodidad y afectar la calidad de vida. Además, la salud bucal está relacionada con enfermedades no transmisibles como diabetes, enfermedades cardíacas y respiratorias.