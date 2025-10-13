ESTA NOCHE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES
Dieron a conocer a los ganadores del Desfile de Carrozas Estudiantiles
En la noche de este domingo, en el Centro de Convenciones, se reveló la puntuación del jurado, que evaluó a 9 carrozas de la categoría "Primaveral" y otras 20 de "Libres".
El primer puesto en la categoría Primaveral fue compartido entre “Dulce Escondite” de la Enova y “Celadoras de Sueño” del Instituto Guadalupe. Mientras que, en Libres, el primer lugar fue para “Dominia” del Instituto Luis María Bettendorff.
-Resultados-
Categoría Primaveral
1° premio (107 puntos): compartido entre Primaveral N°3 “Dulce escondite” – Escuela Normal Superior Olegario Andrade y Primaveral N°10 “Celadoras de sueños” – Instituto Guadalupe.
3° premio: Primaveral N°1 “Umbral” – Instituto Secundario Pío XII.
Categoría Libre
1° premio (112 puntos): Libre 9 “Dominia” – Instituto Luis María Bettendorff
2° premio (110 puntos): Libre 16 “La Máquina de la Alegría” – Colegio Malvina Seguí
3° premio (105 puntos): Libre 7 “Mictlán” – Escuela Secundaria Luis Clavarino
4° premio (104 puntos): compartido entre Libre 6 “Vamos pal corso” – Instituto Pío XII y Libre 8 “Invisus” – Instituto Guadalupe
6° premio (103 puntos): compartido entre Libre 12 “Chispa” – Escuela Técnica N°2 y Libre 19 “Invocación” – Instituto Pío XII