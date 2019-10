Dieron a conocer la ubicación del VAR en el Superclásico de la Copa Libertadores

Si bien en algún momento se especuló que el VAR se ubicara fuera del estadio, hace varias semanas se decidió que estuviera dentro del predio del Alberto J. Armando. "?La cabina del VAR va a estar en la cancha, y la seguridad está garantizada. Ojalá no pase nada. Lo único que queremos es que los jugadores jueguen al fútbol", confirmó Wilson Seneme, Presidente de la Comisión de árbitros de la Conmebol.

En principio, la intención era que incluso se mantuviera donde suele estar, que es en la zona de las vías donde se encuentran los móviles de TV, a espaldas de la platea. La Conmebol no temía por incidentes, a pesar de la tensión que se espera que se viva en La Bombonera en esta Revancha ante River.

Sin embargo, en estas últimas horas, la Seguridad que está a cargo del Gobierno de la Ciudad se impuso a la intención del principal organismo del fútbol sudamericano y se decidió que el VAR se encuentre un tanto más protegido, dentro de las paredes del estadio. Y según trascendió desde el club, el lugar elegido fue el vestuario de la Reserva, que está en el anillo interno a un lado del vestuario local, el del árbitro y el departamento médico.

Desde los Octavos de Final, la relación entre el VAR y Boca no es la mejor, a partir de los penales en contra cobrados en la Ida ante Atlhetico Paranaense y también en la Ida contra River, ambos cometidos por Emmanuel Mas. "El VAR no ayuda a Boca y sí a otros equipos. El VAR no se está utilizando como a mí me gustaría. Si hay miradas o jugadas evidentes, para eso están.", se quejó Daniel Angelici unos días atrás.

En esta oportunidad, el árbitro principal será el brasileño Wilton Sampaio, como asistentes estarán sus compatriotas Fabricio Vilarinho y Rodrigo Correa, y el cuarto será el peruano Víctor Carrillo.

Mientras que el VAR tendrá sello argentino, con Mauro Vigliano a cargo, acompañado por Fernando Rapallini y Hernán Maidana (juez de línea). El observador VAR será el chileno Carlos Astroza mientras que el paraguayo Enrique Cáceres va a ser el asesor internacional.