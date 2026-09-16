El pasado jueves 10 de septiembre, un accidente aéreo tuvo lugar al mediodía en un campo situado en la zona de Ceibas, a unos 20 kilómetros adentro del mojón 25 de la Ruta Nacional 14.

Se trató de una avioneta fumigadora que cayó en inmediaciones del establecimiento Las Marías.

Los Bomberos Voluntarios de Ceibas acudieron al lugar y atendieron al piloto, que fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú para recibir atención médica.



El hombre se encontró rápidamente estable, aunque permaneció en terapia intensiva para monitoreo. Según indicaron a Ahora ElDía, el piloto había sufrido una contusión pulmonar leve y lesiones menores.

Este miércoles, seis días más tarde, trascendió la noticia de que fue dado de alta del nosocomio local.