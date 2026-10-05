Dieron de alta ambulatoria a Emma, la bebita gualeguaychuense que superó una cirugía inédita
“ESTÁ ABEJITA CHIQUITITA ESTA DE ALTA AMBULATORIA", celebró este lunes la mamá de la pequeña.
La beba gualeguaychuense que fue operada en el Garrahan a fines de septiembre, atravesó varios días complicados y finalmente logró reponerse.
Desde que nació, Emma pelea contra una severa miocardiopatía dilatada, por eso, el 22 de septiembre fue sometida a una compleja cirugía cardíaca en el Hospital Garrahan de Buenos Aires.
La intervención fue a corazón abierto y representó un nuevo capítulo en una historia que, desde el comienzo, estuvo atravesada por pronósticos difíciles, tratamientos, viajes, estudios y pequeñas victorias. Pero hay algo que hizo que el procedimiento sea todavía más especial: se trató de una técnica que no registraba antecedentes en Argentina para este tipo de cuadro.
Ahora, Emma y su familia disfrutan del alta ambulatoria. “Nos queda un gran proceso aquí todavía. Felices gracias a Dios”, concluyó Lorena.