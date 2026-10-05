“ESTÁ ABEJITA CHIQUITITA ESTA DE ALTA AMBULATORIA", celebró este lunes la mamá de la pequeña.

La beba gualeguaychuense que fue operada en el Garrahan a fines de septiembre, atravesó varios días complicados y finalmente logró reponerse.

Desde que nació, Emma pelea contra una severa miocardiopatía dilatada, por eso, el 22 de septiembre fue sometida a una compleja cirugía cardíaca en el Hospital Garrahan de Buenos Aires.

La intervención fue a corazón abierto y representó un nuevo capítulo en una historia que, desde el comienzo, estuvo atravesada por pronósticos difíciles, tratamientos, viajes, estudios y pequeñas victorias. Pero hay algo que hizo que el procedimiento sea todavía más especial: se trató de una técnica que no registraba antecedentes en Argentina para este tipo de cuadro.

Ahora, Emma y su familia disfrutan del alta ambulatoria. “Nos queda un gran proceso aquí todavía. Felices gracias a Dios”, concluyó Lorena.