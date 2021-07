Dieron detalles del avance de la investigación por la muerte de Gonzalo Calleja

Según Ricle, una persona dio aviso al 911 y a partir de allí se comenzó a trabajar. Las condiciones precisas de cómo se localizó el cuerpo se darán a conocer después de la pericia, sin embargo se adelantó que fue hallado con ropa, en zona de malezas y a unos 100 metros de la tranquera de ingreso al campo.

"El cuerpo se localizó con ropa en una zona de malezas, a unos 100 metros de la tranquera de ingreso del campo, abajo de un árbol", precisó Ricle, quien aclaró que los pormenores del hecho todavía no se conocen porque se está todavía en etapa de investigación.

"El Cuerpo Médico Forense detallará si fue o no una muerte violenta", dijo el funcionario policial, quien también aportó que "por el momento el teléfono no se ha localizado". No informó tampoco si el cuerpo presenta herida de bala. "Se levantaron varios elementos del lugar que van a ser motivo de pericia", añadió.

"Estamos esperando la realización de la autopsia para que nos diga cuál fue el motivo del deceso", señaló la autoridad policial con suma precaución.

Hasta el momento no se dieron precisiones sobre la causa de la muerte, y señalan que hay varias hipótesis sobre el hecho. "Recién comienza la investigación, estamos esperando la confirmación de la autopsia. Se van a realizar medidas que aconsejó el fiscal".

El teléfono celular hasta el momento no se ha localizado, y en el lugar levantaron pruebas que servirán para la investigación. "La gente está aportando", dijo Ricle, quien adelantó que se revisarán cámaras de seguridad. (Fentes: Diario Uno y Ahora)