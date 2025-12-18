Esta madrugada un camión y una camioneta chocaron sobre la Ruta Provincial Nº 20, a la altura de la localidad de Escriña, en el tramo comprendido entre Urdinarrain y Basavilbaso.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el camión circulaba en sentido sur-norte (Urdinarrain–Gilbert) y era conducido por un joven de 27 años, oriundo de Urdinarrain. En tanto, la camioneta lo hacía en sentido contrario (Gilbert–Urdinarrain) y era ocupada por tres personas: el conductor, un hombre de 34 años con domicilio en Rosario del Tala, y como acompañantes un matrimonio mayor de edad, de 45 y 43 años, ambos oriundos de Basavilbaso.

Los ocupantes del vehículo de menor porte fueron derivados al Hospital de Gualeguaychú para la realización de estudios de mayor complejidad. Luego de varias horas, trascendió el parte médico de los lesionados.

El conductor de 34 años de edad de la camioneta ingreso a quirófano por traumatismo cerrado de abdomen y quedó en terapia. En tanto, el acompañante de 45 años de edad presentó politraumatismos en zona abdomen (contusión pulmonar) y quedó en sala clínica.

Por otra parte, el otro pasajero de e 43 años de edad se fracturó la muñeca izquierda y entró a quirófano luego de que se le hiciera una tomografía abdomen. Se verificó que tuvo una contusión pulmonar.