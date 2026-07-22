Obtuvo media sanción este miércoles el proyecto del Poder Ejecutivo que establece medidas de alivio fiscal para comerciantes entrerrianos. La iniciativa que fuera presentada por el gobernador Rogelio Frigerio llegó con dictamen y fue incluida en el orden del día de la sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, donde obtuvo el visto bueno.

El proyecto pasa ahora a manos del Senado. Allí se establecen incentivos tributarios para la promoción de la actividad comercial, con especial foco en atenuar la carga fiscal de las categorías A, B y C del Régimen Simplificado – Monotributo. El expediente estipula un “alivio fiscal para pequeños contribuyentes cuya actividad principal sea comercial”.

Además, se establecen exenciones en el Impuesto al Sello, como así también “reducciones transitorias” en algunos tributos en caso que el Poder Ejecutivo así lo disponga.

Cuando se presentó la medida, a mediados de junio, desde el gobierno se aclaró que los comerciantes no deberán hacer ningún trámite para obtener los beneficios.