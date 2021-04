Dieron por muerto a Cacho Fontana, pero el locutor lo desmintió en vivo

Ante los rumores que surgieron sobre la muerte del emblemático conductor y locutor, desde la producción de Diego a la Tarde lograron contactarse con Cacho, quien devolvió la tranquilidad a sus fanáticos.

Embed El director del Hospital Fernández, Ignacio Previgliano, confirma que Cacho Fontana está bien, acaban de estar con el en su habitación.

Un papelón lo que está pasando hoy. pic.twitter.com/PhK55OYwYv — Luis Fernandez Echeg (@lfechegaray) April 26, 2021

“Recién me dijo un doctor ‘mire Cacho desmienta'”, expresó sobre cómo se enteró de estos rumores y agregó: “Yo le dije ‘si usted desmiente, después lo aprueban’. Lo van a hacer cuando la audiencia caiga y van a decir una macana como yo que estoy saliendo al aire”.

“No entendés la alegría que tenemos… escucharte es tan hermoso, tan hermoso”, aseguró Diego Leuco con mucha emoción en su voz.

“Muchas gracias y un abrazo muy grande para los dos. Para el público todo mi cariño y me tienen para rato, si me quieren me tienen para rato… les agradezco la gentileza de darme el micrófono de Radio Mitre”, cerró Cacho Fontana.

En julio de 2020, el conductor y locutor fue diagnosticado como paciente asintomático de coronavirus, pero su cuadro derivó en una neumonía por lo que debieron internarlo. Recuperado, en febrero de 2021 volvió a padecer neumonía sumado a una deshidratación, que lo obligó a una nueva internación.

Ya en el mes de marzo, con el alta, recibió la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19 pero el pasado sábado, tras celebrar su cumpleaños número 89, volvió a presentar un cuadro de neumonía y dio positivo en coronavirus nuevamente.