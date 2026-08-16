Hay partidos que trascienden el resultado. Para Juventud Unida, aquel 16 de agosto de 2016 es uno de ellos. Hace exactamente diez años, el conjunto albiceleste protagonizaba una noche inolvidable al eliminar a Vélez Sarsfield por la Copa Argentina, en lo que todavía representa el triunfo más resonante de su historia frente a un rival de semejante jerarquía.

El escenario fue el estadio de Arsenal de Sarandí y el desafío correspondió a los dieciseisavos de final de la edición 2016 deL certamen que reúne a los clubes de Primera División y del ascenso. Juventud, dirigido por Norberto “Beto” Acosta, se preparaba para afrontar su tercera temporada consecutiva en la Primera B Nacional y tenía enfrente a un Vélez que, pese a atravesar un momento deportivo y económico complicado, contaba con un plantel de mayor jerarquía y presupuesto. Pero aquella noche las diferencias quedaron de lado.

El partido tuvo un desenlace dramático. Cuando parecía que el encuentro se encaminaba a los penales, Mariano Pavone puso en ventaja al conjunto de Liniers a los 82 minutos. Juventud no se resignó y encontró rápidamente la respuesta: Ricardo Villalba, de cabeza, marcó el empate a los 43 minutos para llevar la definición a los doce pasos. Y allí apareció la figura de Lucas De León.

El arquero decano tuvo una actuación memorable y se convirtió en el gran protagonista de la clasificación. De León contuvo los remates de su colega Alan Aguerre y, en el último penal de la serie, también le atajó a Mariano Pavone. Juventud se impuso 4-3 en la definición y consiguió el pasaje a los octavos de final.

El triunfo tuvo además una recompensa económica importante para la institución, que por aquella clasificación recibió 702 mil pesos de premio.

Pero, por encima de cualquier cifra, quedó el valor histórico de aquella victoria. Vélez no era un rival más: se trataba de uno de los clubes más importantes del fútbol argentino, campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental. Hasta ese momento y también después, Juventud no volvió a conseguir un triunfo de semejante magnitud frente a un equipo de ese calibre.

La campaña continuó con otra victoria histórica. En los octavos de final, el equipo de Gualeguaychú derrotó 2-0 a Almagro y se metió entre los ocho mejores de la competencia. El recorrido se terminó en cuartos de final, donde cayó 2-0 ante Belgrano de Córdoba.

A una década de aquella noche, la campaña de 2016 continúa ocupando un lugar especial en la historia del fútbol de Juventud Unida. El equipo albiceleste alcanzó entonces su mejor actuación en la Copa Argentina y, sobre todo, dejó una de esas victorias que permanecen en la memoria de una institución y de toda una ciudad.

Hoy, diez años después de aquella gesta, la entidad de calle Alsina atraviesa un proceso de reconstrucción con el objetivo de recuperar el lugar que supo ocupar en el fútbol nacional. En la actualidad,

Juventud Unida se prepara para afrontar su cuarta temporada en el Torneo Federal Regional Amateur, con la ilusión de conseguir el ascenso al Torneo Federal A, la tercera categoría del fútbol argentino.