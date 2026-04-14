El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informó que este martes desde la tarde y hasta este miércoles de tarde, rige un alerta amarillo por tormentas en Entre Ríos. El fenómeno forma parte de una ciclogénesis que se anunció a nivel nacional para el centro y norte del país.

Los departamentos afectados serán los del centro y norte provincial: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.

En Gualeguaychú, las lluvias se esperan hacia la tarde-noche de este martes y se extenderán durante toda la jornada del miércoles. La temperatura máxima para hoy será de 25 grados, tendencia que se sostendrá hasta mañana. El resto de la semana se presentará mayormente nublada.