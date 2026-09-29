Diez deportistas del departamento Gualeguaychú clasificaron a la final provincial de los Juegos Evita Deportes Adaptados, que se desarrollará del 7 al 9 de octubre en la ciudad de Concepción del Uruguay.

Los representantes pertenecen al CEF N° 6, la ONG Ateneo Inclusión, el Club Deportivo Juventud Unida y los Talleres Municipales de Urdinarrain y Larroque. Durante la competencia provincial participarán en distintas disciplinas adaptadas.

La delegación tendrá presencia en Voleibol Sentado, Atletismo, Natación, Tenis de Mesa y Básquet en Silla de Ruedas, con deportistas que lograron su clasificación para representar al departamento en esta instancia.

Además de los diez atletas, la delegación contará con un cuerpo técnico unificado, integrado por entrenadores de las distintas instituciones que trabajan en el desarrollo del deporte adaptado en el departamento.