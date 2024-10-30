Este miércoles 30 de octubre, el ícono popular hubiese alcanzado los 64 años de edad, a tan solo cuatro de habernos dejado físicamente un 25 de noviembre, pero el ídolo sigue presente en el pueblo argentino y sus frases son un legado que dejó más allá de sus marcas imborrables en un campo de juego.

"Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha"

En 2001, en el marco de su partido despedida en el estadio La Bombonera, Maradona le habló a toda la gente que colmó el recinto de Boca y dejó esta frase para el recuerdo, haciendo referencia a sus sanciones en el fútbol y los castigos que recibió.

“Los boludos son como las hormigas, están en todas partes del mundo”

Maradona apareció en Córdoba con este slogan en una remera pero fue en enero de 2019 que lanzó esta frase luego de realizarse una resonancia en Buenos Aires que lo mantuvo internado en una clínica por varias horas.

“Lástima no se le tiene a nadie, maestro”

A mediados de la década del 90, de invitado en ´El Equipo de Primera´ interrumpió una acalorada discusión entre José Sanfilippo, Óscar Ruggeri y Héctor Veira, tres ídolos de San Lorenzo, debido a que el primero le dijo que le daba lastima Veira.

Fue en ese entonces cuando Maradona le pidió la palabra a Fernando Niembro, conductor del mítico programa, y lanzó esta recordada frase.

“Se le escapó la tortuga”

El propio periodista Niembro asegura que Maradona le dijo esta frase en relación a un debate televisivo sobre si era mejor el de Villa Fiorito o el brasileño Pelé.

Pero la realidad indica que el ´Pelusa´ se refiere a James Cheek, el ex embajador estadounidense en Argentina entre 1993 y 1996, que mandó a buscar una tortuga que se le había perdido al hijo en un campo de 3.000 hectáreas y, según la anécdota de Diego, el funcionario publicó un anuncio en los diarios.

“Me cortaron las piernas”

Luego de ganarle a Nigeria en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos 1994, una enfermera ingresó al campo de juego a llevarse a Maradona para el control antidoping que, un día después, arrojó un positivo que hasta hoy es puesto en duda.

La carrera del oriundo de Villa Fiorito en la Selección argentina se había terminado de manera injusta y, en dialogo con Adrián Paenza casi que por cadena nacional, Maradona lanzó esta frase desde su más profundo dolor de haber sido excluido de la Copa del Mundo.

“Segurola y Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos”

El 7 de octubre de 1995, Maradona volvió a vestir la camiseta de Boca en el estadio La Bombonera en un partido ante Colón de Santa Fe. En aquel equipo sabalero jugaba Julio César Toresani con el cual el ´Pelusa´ tuvo una acalorada discusión en pleno campo de juego por cuestiones netas del partido.

Tras el encuentro, el oriundo de Villa Fiorito no anduvo con vueltas ante los micrófonos y lo invitó a pelear mano a mano en Segurola y Habana 4310, su casa de Villa Devoto. Finalmente, eso no sucedió y las vueltas de la vida los llevaron a ser compañeros en Boca años después.

“Crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua, de teléfono”

La ocurrencia de Maradona en su máximo esplendor para describir las condiciones de vida que tuvo en su dura infancia en el barrio carenciado de Villa Fiorito, Lanús.

“Más falso que dólar celeste”

En 2005, en plena disputa con su entorno, Maradona utilizó esta frase para referirse a alguien de dicho círculo.

“Sólo les pido que me dejen vivir mi propia vida. Yo nunca quise ser un ejemplo”

En relación al lugar que la sociedad y el periodismo lo puso como ejemplo a seguir, Maradona lanzó esta frase haciendo hincapié en que él no quiso ser ejemplo de nadie y que, consecuentemente, le dejen vivir su vida. Tiempo después, a la frase le agregó que “ejemplos son los padres” cuando le preguntaron si se considera ejemplo para los más chicos.

“Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial, y el segundo es salir campeón de Octava y lo que siga en el campeonato este"

Siendo tan solo un niño en las inferiores de Argentinos Juniors, ya el mundo del fútbol hablaba del chico que deslumbraba y podía ser mejor que Pelé. Por ello, Maradona fue entrevistado por un programa de la época y emitió esta frase que, con el tiempo, fue sacada de contexto recortándola hasta “salir campeón” como si él se refiriese a hacerlo con la Selección argentina y no con el ´Bicho´ de la Paternal.

(NA)