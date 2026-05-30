La 24ª edición del Ironman de Florianópolis, en el sur de Brasil, contará con la participación de diez gualeguaychuenses entre los casi 2.300 inscriptos de este año. Se trata de una cifra inédita en el historial de la prueba más importante del triatlón en Sudamérica.

Ricardo “Pichi” Fariña, el más experimentado de la delegación local, correrá por vigesimosegunda vez en el sur brasileño y sueña con lograr su undécima clasificación al Mundial de Hawái.

Detrás del histórico deportista de 61 años se ubica Pablo Frascarolli, quien irá por su décima participación. Por su parte, Pablo Glagovsky buscará su quinta presentación, Hernán Rivas desafiará por cuarta vez el exigente circuito, Francisco Albónico competirá por tercera ocasión, mientras que Analía Aduco y Milagros Larrivey tendrán su segunda performance en Florianópolis tras sus debuts el año pasado.

Francisco Albónico, Hernán Rivas y Gonzalo Acosta durante una jornada de pedaleo en Brasil.

Por su parte, Gonzalo Acosta (el mejor de los triatletas locales en las dos ediciones del Ironman 5150 de Gualeguaychú), Mirian Fernández y Fabricio Ardaiz harán su estreno absoluto en la máxima distancia.

La prueba comenzará con los 3.800 metros de natación en el Océano Atlántico, continuará con los 180 kilómetros de ciclismo por un terreno ondulado con tramos costeros, y finalizará con el maratón (42,2 kilómetros) por un circuito mayormente llano.

Taccone, el argentino dueño del récord, va por el bicampeonato

El triatleta quilmeño Luciano Taccone irá este domingo por la defensa del título obtenido el año pasado, donde logró establecer la mejor marca del circuito. Con un impresionante registro de 7 horas, 31 minutos y 46 segundos, se quedó con la victoria en la edición 2025 del Ironman de Florianópolis.