Diferencias en el PRO Entre Ríos tras la renuncia de Evo Morales del gobierno

Gainza.jpg

Gainza también mostró preocupación por lo que está sucediendo en Chile. “Ver las imágenes de violencia sinceramente duele. Peor cuando no se avizora una solución”, apuntó. El joven dirigente de Paraná aprovechó para destacar la actualidad Argentina. “Cuando uno mira lo que está pasando en todo el continente y mira nuestro país tenemos que decir que acá se votó en paz, en elecciones limpias y el cambio de gobierno se está llevando de la mejor manera”, cerró.

Mattiauda.jpg

Para el senador y diputado electo, Nicolás Mattiauda, sin embargo, “no hubo Golpe de Estado porque nadie se apropió del gobierno, al menos no por la fuerza”.

Ante Página Política, el dirigente del PRO Gualeguaychú, dijo: “Me parece que hay una línea de sucesión, en este caso la senadora de la oposición (Jeanine Añez) asumiría la transición, convocando nuevamente a elecciones libres. Eso habla de la continuidad del sistema democrático”. “Hubo vicios en la elección que dio marco a una extrema violencia que no hay que enmarcarla en la situación de la región, porque no es una economía que esté en crisis”, señaló. E insistió: “Hay una línea sucesoria, por lo tanto no se rompe el orden constitucional”. Mauricio Macri evitó dar una declaración sobre el tema y sólo atinó a decir, cuando periodistas lo enfrentaron en Casa Rosada: “Todos estamos preocupados”. El canciller argentino, Jorge Faurie, consideró que hasta ahora “no están los elementos” para describir lo que sucede en ese país como un golpe de Estado, pero planteó la necesidad de que ningún actor “asuma un papel que no le asignó la Constitución”.