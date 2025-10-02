La salud de Thiago Medina volvió a convertirse en eje de expectativa en el mundo del espectáculo. Mientras permanece en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno bajo los cuidados médicos correspondientes, el joven de 22 años continúa en vías de recuperación. Y en las últimas horas, se dio a conocer una nueva actualización de su estado de salud.

La información fue emitida cerca del mediodía del jueves por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires a través del nosocomio donde se encuentra el paciente. De acuerdo con el texto, “Thiago Medina continúa en una evolución favorable. Hoy se le realizó una toilette quirúrgica exitosa. Paciente se encuentra estable, en terapia intensiva, sin asistencia respiratoria mecánica, presentando buen avance en su estado general. Continúa con acompañamiento del equipo de salud“.

Cabe recordar que previamente, su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, llevó tranquilidad y esperanza a los seguidores del entorno familiar. Luego de que se informara que a Thiago le habían quitado la respiración mecánica, compartió novedades alentadoras: “Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”. Si bien tiene una mejoría en su estado, todavía sigue siendo un proceso lento y largo hacia la recuperación, por esta razón, el día jueves volverá al quirófano: “En el día de mañana se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax”. Y sumó: “¡Por favor es muy importante que sigamos con la cadena de oración para mañana!“.

Celis, optimista en medio de la tormenta de emociones que está sintiendo hace tres semanas, escribió:“¡Como digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación con el trabajo de todos los profesionales y la energía de su gente!”. Para cerrar, la influencer agradeció todo el cariño que reciben día a día en las redes sociales y aseguró que Medina recibe todo el amor que envían:“Toda la luz, oraciones y energías que envíen Thiago las recibe”.

La intervención médica a la que se sometió, llamada “toilette de la herida”, es fundamental en heridas postquirúrgicas: consiste en limpiar, desinfectar y cuidar tanto la incisión como la zona de drenajes en el tórax, asegurando que el cuerpo evacúe fluidos y previniendo posibles infecciones. Este procedimiento tiene como meta favorecer la cicatrización y evitar complicaciones agregadas.

Cabe destacar que, el 19 de septiembre, Thiago fue intervenido quirúrgicamente para tratar la fractura de ocho costillas, consecuencia directa del accidente que sufrió. A partir de esa operación, la principal preocupación médica y familiar pasó a ser la condición de sus pulmones, especialmente vulnerables debido a la gravedad del impacto. El seguimiento en cuidados intensivos y la atención permanente del equipo del Hospital Mariano y Luciano de la Vega se enfocaron en lograr una recuperación progresiva y evitar complicaciones adicionales.

En ese entonces, Celis ofreció tranquilidad a través de sus redes sociales mostrando una imagen del cielo y compartiendo los avances: “Recién salgo de verlo. Thiago continúa estable. No presentó fiebre. Se siguen realizando las curaciones de la cirugía. Continúa con antibióticos”. Como en cada publicación, Celis insistió en la importancia de la compañía espiritual y el apoyo constante: “Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando”.

Así, el tratamiento de Medina sigue su curso en manos del equipo médico y el afecto incondicional de su entorno. Los avances se celebran paso a paso, mientras la incertidumbre se enfrenta con esperanza y el acompañamiento constante de una comunidad que no deja de alentar por su recuperación definitiva.