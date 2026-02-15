Las intervenciones se realizan con turnos previos, que pueden solicitarse al teléfono 3446-543429. Según se informó, los horarios establecidos son a las 8.30 para gatos y a las 9 para perros en las jornadas matutinas, mientras que en los operativos vespertinos las castraciones se realizan a las 15 para felinos y a las 15.30 para caninos.

El cronograma previsto es el siguiente: el miércoles 18 en el CIC Médanos, ubicado en Lisandro de la Torre y 3 de Caballería; el jueves 19 en barrio Pereda, en Rosa Regazzi 2140; y el viernes 20 habrá doble jornada, por la mañana en Urquiza al Oeste 2766 (Parada 5) y por la tarde en la sede del Puerto, en Tiscornia casi Goldaracena.

Desde el área municipal recordaron a los vecinos que las mascotas deben ser trasladadas con correa o en transportador, y cumplir con 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido antes de la intervención.

El programa depende de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria y es llevado adelante por un equipo interdisciplinario que desarrolla un calendario permanente de castraciones en distintos puntos de la ciudad.