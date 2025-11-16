La Municipalidad de Gualeguaychú informó el cronograma de castraciones gratuitas para perros y gatos correspondiente a esta semana, en el marco del programa municipal de control poblacional animal. Los turnos deben solicitarse al 3446 543429 y los horarios establecidos son a las 9:00 para gatos y a las 9:30 para perros.

Según lo anunciado, las castraciones se realizarán el lunes 17 en la Sede del Puerto (Tiscornia casi Goldaracena); el martes 18 en el galpón comunitario de los barrios Zupichinni / Anhelado Sueño (Rioja y Masaferro); el miércoles 19 en el salón de Pueblo Nuevo (3 de Febrero y Almirante Brown); y el jueves 20 en el SUM Cacique (Schachtel y Los Chanaes). El viernes 21 no habrá actividad debido al feriado.

Desde el área responsable recordaron que los animales deben presentarse con correa o transportador y respetar 18 horas de ayuno sólido y 12 horas de ayuno líquido previas a la intervención.

El programa funciona bajo la Ordenanza 12.083/23, que establece la castración quirúrgica gratuita, masiva y sistemática como método de control del crecimiento poblacional de perros y gatos en la ciudad.