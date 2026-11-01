Tres hombres fueron detenidos este sábado por la noche en el acceso a Federación, luego de que policías advirtieran que desde el auto en el que viajaban habrían arrojado un envoltorio hacia la banquina, antes de llegar a un control. El paquete contenía una sustancia que dio positivo para cocaína en una prueba orientativa.

El procedimiento se realizó sobre la autovía nacional Gervasio Artigas, en la rotonda de ingreso a la ciudad, sobre el carril sur-norte. Allí trabajaban efectivos de la División Drogas Peligrosas y de la Comisaría Suburbio.

Según el parte policial, el objeto fue lanzado desde un Chevrolet gris cuando se encontraba a unos 200 metros del puesto de control. En el vehículo viajaban tres hombres mayores de edad: dos oriundos de Concordia y uno de Federación.

Al ser consultados por el motivo del viaje, los ocupantes manifestaron que regresaban de jugar un partido de fútbol. Los policías revisaron el sector de la banquina y encontraron un envoltorio transparente con una sustancia blanca de aspecto compacto.

Durante la inspección del vehículo y sus ocupantes, un perro detector de narcóticos realizó una marcación positiva, que indicó la posible presencia de estupefacientes. La fiscal Luciana Hernan dispuso las requisas personales y del automóvil, en el marco de las facultades conferidas por el juez de Garantías Sergio Rondoni Caffa.

Como resultado, fueron secuestrados un envoltorio con dos trozos compactos de cocaína, de acuerdo con el test orientativo, $300.000 en efectivo, tres teléfonos celulares y la Chevrolet Spin en la que circulaban.

Los tres hombres quedaron detenidos a disposición de la Justicia, en el marco de las actuaciones por presunta infracción a la ley provincial 10.566 de narcomenudeo.

Fuente: Ahora