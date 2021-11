Dijo que ganó más de $500 millones en el Quini, pero su esposa ahora lo desmiente

En la Revancha aparecieron el 32, 05, 37, 08, 29 y 26. Un apostador se adjudicó $514.498.865. además, se informó que el ganador es de la ciudad de Goya, provincia de Corrientes.

El supuesto ganador

La noticia del premio histórico se difundió por el país y medios de la vecina provincia de Corrientes, señalaron que el ganador del Quini 6 se llamaba Juan Carlos, trabaja en un campo de la localidad correntina de Goya y su mujer es abogada.

“Debe ser que la suerte está cerquita mío”, indicó en declaraciones radiales al ser consultado sobre el premio. Incluso, había afirmado en qué gastaría el dinero que había ganado en el Quini 6.

Desmentida

Sin embargo, este martes, la esposa abogada de Juan Carlos, se comunicó con RadioDos para desmentir la información y negó que su pareja, sea el ganador de la histórica Revancha.

Rosa Castillo es la esposa del supuesto ganador del Quini 6 en Goya. En comunicación con este medio, la mujer negó la versión. "Hubo una confusión. Nosotros no jugamos ni ganamos nada. El tema se nos fue de las manos", dijo.

Confusión

"Quiero aclarar este trascendido erróneo que involucró a mi familia sobre la supuesta suerte en el azar y que no es tal. Hubo una confusión y no sabemos dónde se generó este trascendido que es erróneo. Nosotros no jugamos ningún tipo de juego y no participamos en ninguno de ellos, ni ganamos nada. Eso es mentira", dijo Rosa Castillo, en un audio enviado a RadioDos en Goya.

La mujer que salió a aclarar la información, es la esposa del hombre apuntado como el ganador del Quini 6, a quien le correspondería más de 510 millones de pesos.

"No jugamos"

"No es así, y no sabemos de dónde salió. Más allá de las felicitaciones que hemos recibido y hemos visto la alegría genuina de amigos y conocidos, pero no es verdad. No ganamos nada porque no jugamos”, remarcó la abogada y agregó que "la prueba más contundente, es que tenemos una agencia frente a casa, y es más que obvio, que si vamos a jugar lo haríamos allí y no en otra agencia que está lejos de nuestra casa", aclaró Castillo en referencia a la agencia que vendió el premio y que se encuentra en el centro de Goya.

Afectados

Por otra parte, la mujer contó que “Juan Carlos salió esta mañana (por ayer) en un medio para desmentir la situación, pero fue editado en algunas partes y algunos medios, se hicieron eco de esa edición. Por eso se armó esta bola de nieve que se escapó de las manos y nos afecta a nosotros y a nuestra tranquilidad", aseveró a RadioDos.