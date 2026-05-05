La jornada de este martes en la ciudad de Gualeguaychú estuvo marcada por altos niveles de humedad y temperaturas cálidas. Estas condiciones meteorológicas fueron la antesala del temporal que llegó durante la tarde.



A partir de las 17 horas, el cielo comenzó a oscurecerse con nubes de tormenta provenientes desde el sur y el oeste. Para las 18 horas, la lluvia ya era torrencial en la ciudad, incluso con presencia de un ligero granizo en algunas áreas afectadas por el mal tiempo.

Se espera que las lluvias persistan con intensidad variable durante las próximas horas y hasta la madrugada del miércoles.



Por el momento, los indicadores meteorológicos aún sostienen el pronóstico de tiempo parcialmente soleado para el miércoles y lluvioso y nublado para el jueves, aunque con el correr de las horas y la evolución de las condiciones climáticas podría variar.

Siguiendo esta información, el momento más estable del miércoles se dará durante la mañana, la cual se prevé que presente el cielo despejado y temperaturas en torno a los 20 grados. Se espera que las mínimas no bajen de 18 grados y que las máximas lleguen hasta los 28 grados, lo cual da una pauta de las lluvias que volverán a aparecer conforme avance la semana.