Dio a luz mientras estaba en coma por coronavirus: "Soy un milagro andante"

No es una historia más en medio de tanta angustia y muerte por la pandemia del coronavirus. La historia de Angela Primachenko está dando la vuelta al mundo. Y no es para menos. Es que esta mujer residente en la ciudad de Vancouver (Washington) acaba de recibir el alta del hospital tras haber dado a luz a su pequeña, Ava, hace tan solo unos días. Lo más llamativo es que esta joven de 27 años no tuvo un parto común al contagiarse de coronavirus.