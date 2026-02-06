El encuentro se realizó en la Bodega Boutique Las Magnolias y contó con la participación del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; el director de Turismo, Adrián Romero; y el concejal Juan Pablo Castillo. Durante la reunión se abordaron aspectos vinculados a las celebraciones populares, la historia local y distintas expresiones culturales de la ciudad.

Previamente al almuerzo se presentó un recorrido sobre la historia de los viñedos en Gualeguaychú y su vínculo con el desarrollo regional. En ese contexto, se expusieron características del Carnaval del País y su relevancia como uno de los principales eventos culturales y turísticos de la ciudad, así como el trabajo vinculado a las carrozas estudiantiles y su continuidad como tradición local.

La visita de las delegaciones europeas forma parte de una agenda de intercambio cultural que incluye actividades institucionales y recorridos por espacios vinculados a la historia, la producción y las manifestaciones culturales de Gualeguaychú, en el marco de la muestra internacional que reúne expresiones carnavaleras de distintos países.

Del encuentro participaron representantes diplomáticos de Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Polonia y Portugal, entre ellos embajadores, consejeros y funcionarios, algunos acompañados por familiares.

La agenda continuó con la inauguración de la muestra fotográfica internacional y luego con la asistencia de las delegaciones a la última jornada de los Corsos Populares Matecito, una de las expresiones más representativas del carnaval popular de la ciudad. Además, este sábado participarán de la sexta noche del Carnaval del País.