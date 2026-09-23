Una filmación de una sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos generó una polémica en redes sociales luego de que usuarios acusaran al legislador Juan Manuel Rossi de haber consumido drogas en el recinto. Tras la viralización del video, el diputado publicó un descargo en X en el que la negó, dio su explicación sobre el movimiento registrado y se ofreció a realizarse un examen toxicológico.

En la secuencia, Rossi apareció sentado junto a la diputada María Elena Romero. Mientras ella hablaba, él acercó una mano a su rostro. El objeto que llevaba no se distinguía con claridad en la toma que circuló y el gesto dio lugar a interpretaciones sobre lo ocurrido.

La controversia escaló en redes antes de que Rossi respondiera públicamente. En su publicación, sostuvo que se trataba de una operación para perjudicarlo y afirmó que el objeto era una birome.

Ahora le toca a los dirigentes del PJ entrerriano explicar los contratos truchos de la Legislatura, la investigación sobre el patrimonio de Bordet, la condena por corrupción de Urribarri y los millones que investiga la Justicia en la causa SIRA.



Yo hice lo que dije que iba a… pic.twitter.com/Fp1isorgeq — Juan Manuel Rossi (@juanrossips) September 23, 2026

El descargo completo de Rossi

“Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome ‘falopero’. En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo”.

Luego, el diputado atribuyó la difusión de las acusaciones a adversarios políticos:

“Son los mismos operadores berretas del Partido Justicialista kirchnerista que se dedican a hacer operaciones contra el gobernador de nuestra provincia y sus funcionarios”.

Rossi también propuso someterse a un examen y cuestionó a quienes señaló como responsables de la maniobra:

“Les propongo algo: yo me hago hoy mismo un examen toxicológico y ustedes les explican a los entrerrianos la condena por corrupción de [Sergio] Urribarri, los contratos truchos de la Legislatura y todas las causas que todavía investigan qué hicieron con la plata de los entrerrianos. Yo doy la cara. ¿Ustedes se animan?”.

El respaldo de un funcionario provincial

Tras el descargo, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, expresó su apoyo a Rossi. El funcionario sostuvo que el video había sido “manipulado con Inteligencia Artificial (IA)”, una afirmación que no quedó acreditada por la información disponible.

Fuente: ElOnce