La Cámara de Diputados abordará el lunes 22 a las 15 horas en proyecto de ley de Poder Ejecutivo que introduce modificaciones al Código Fiscal y a la Ley Impositiva de la provincia. El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de origen. Fue aprobado sobre tablas, en general y en particular, con los dos tercios de los votos tal como lo exigen las normas, el martes 16. Este lunes será abordado en reunión de la Comisión Hacienda, Presupuesto y Cuentas.

Desde el Poder Ejecutivo se indicó que “el presente proyecto de ley tiene por objeto introducir diversas modificaciones al Código Fiscal (T.O. 2022), orientadas a fortalecer la equidad, eficiencia y sustentabilidad del sistema tributario provincial, adecuándolo a las actuales condiciones económicas, sociales y administrativas”. También se sostuvo que todas las modificaciones buscan “lograr una equitativa distribución de las cargas fiscales”.

Así, se precisó que “en la Parte General, se propone la incorporación de la figura del interés punitorio, aplicable a las deudas reclamadas judicialmente, con el fin de sancionar los incumplimientos agravados y resguardar la integridad del crédito fiscal” pero añade que “asimismo, se modifica el régimen de honorarios de los Procuradores Fiscales, estableciendo que su percepción sólo podrá efectuarse una vez cancelada o regularizada la deuda, priorizando el ingreso efectivo de los recursos al Tesoro Provincial”.

En cuanto a la Ley Impositiva, el proyecto del Gobierno destacó “una importante reducción de la alícuota en la actividad de servicios de integradores de aves y porcinos; se incorpora el apartado 3) del Artículo 9° estableciendo una alícuota del 5% para actividad provisión de internet; se fijan nuevos valores para los contribuyentes adheridos al régimen simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, entre otras modificaciones”.

En el Poder Ejecutivo confían que “las modificaciones propuestas contribuirán a mejorar la obtención y administración de los recursos fiscales de la provincia, solicito a esa Honorable Legislatura el tratamiento y sanción del presente proyecto”.

Si bien el acompañamiento en la Cámara Alta fue por una unanimidad, el legislador peronista Victor Sanzberro, observó que faltó tiempo de debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sanzberro opinó que “No podemos pretender a las apuradas, no habiendo situación de urgencia, lograr un mejor producto legislativo. No existe tiempo material para que con responsabilidad emitir una opinión que contiene una veintena de artículos” y agregó: "Estamos brindando todo el acompañamiento para que la Provincia pueda contar con todo el paquete fiscal antes de año y no obstruimos pero tenemos que marcar las diferencias”.