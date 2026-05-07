En la sesión que tuvo lugar este jueves a las 11 se aprobó el proyecto de resolución que establece un protocolo de actuación para la prevención e intervención en casos de violencia laboral y violencia laboral por motivos de género.

Tal protocolo tiene por objeto establecer mecanismos de prevención, orientación, asesoramiento y abordaje, ante situaciones de violencia laboral y violencia laboral con motivo de género en el ámbito de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Regirá para todas las personas que están vinculadas a la Cámara, cualquiera sea la modalidad de su vinculación – incluyendo empleado público, locaciones de obra o de servicio u otras formas de prestación, con independencia de su situación de revista, cargo y función, modalidad de contratación o antigüedad.

El proyecto define los conceptos de violencia laboral, violencia laboral con motivo de género y violencia digital laboral.

Entre las medidas de protección, el protocolo contempla que la persona afectada pueda solicitar la modificación de su lugar o de su horario de trabajo para resguardar su integridad. Además, se establece que las actuaciones serán confidenciales y se regirán por los principios de no revictimización y reserva de la identidad del denunciante. El documento dispone, además, la obligatoriedad de capacitaciones anuales en la materia para el personal y autoridades jerárquicas.

El área de Personal funcionará como autoridad de aplicación a través de un equipo interdisciplinario que brindará asistencia de primera escucha y orientación.

En la sesión la diputada Carolina Streitenberger (Juntos por Entre Ríos), quien preside la Comisión Especial de Prevención e Intervención en Casos de Violencia Laboral y de Género, resaltó que este proyecto es resultado de “un trabajo colectivo de la Comisión que propuso este instrumento que establece procedimientos claros y concretos”.

“Este protocolo expresa una decisión clara: no mirar para otro lado y constituir espacios de trabajo libres de violencia”, resaltó.

Luego tomó la palabra la diputada Laura Stratta (PJ), quien sostuvo que se trata de tener “un marco desde el que construir un camino para erradicar la violencia por razones de género” y resaltó la importancia de “tener espacios de trabajo y relaciones laborales sanas, respetuosas y seguras”.

El proyecto se aprobó semanas después de la fuerte denuncia de la titular de la Federación Universitaria de Entre Ríos (FUER) contra el diputado socialista Juan Manuel Rossi y dos años después del inicio del proceso por violencia institucional que inició en marzo de 2024 la diputada María Laura Stratta contra el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.

Fuente: APFDigital