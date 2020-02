Diputados aprobó la reforma de las jubilaciones de privilegio

Durante la sesión y todo el debate no estuvo la oposición, que decidió retirarse luego de que el oficialismo lograra el quórum gracias a la presencia de Daniel Scioli, que fue designado como embajador argentino en Brasil pero aún no tiene oficializado su puesto, motivo por el cual pudo ocupar su banca de diputado, habilitar el debate y votar a favor de la norma.

Scioli apareció en el recinto a las 12:30. El designado embajador en Brasil hizo una "v" con sus dedos y se sentó en su banca. Habían pasado quince minutos desde la convocatoria formal de la sesión especial para discutir el recorte a las jubilaciones especiales del Poder Judicial y del Servicio Exterior. El Frente de Todos aún no había reunido en ese momento ni cien diputados. Necesitaba 129 para el quórum.

El radical Ricardo Buryaile, de Juntos por el Cambio, apareció entonces por el recinto. Miró el tablero y dudó en sentarse o no en su banca para pedir la palabra. No quería colaborar con el quórum. Y pidió la palabra: solicitó que fueran quince los minutos y no treinta como había pedido su antecesora. Massa aceptó la propuesta y aprovechó para una humorada: “Si quiere se puede quedar a trabajar”, le dijo, jocoso. Hubo aplausos del Frente de Todos. Buryaile rió a carcajadas.

Las caras de preocupación del oficialismo, disimuladas con chistes de ocasión, recién se distendieron a las 12:59, un minuto antes de la prórroga solicitada, cuando Mabel Luisa Caparros, del oficialismo de Tierra del Fuego, entró apurada al recinto: unos minutos antes había avisado que estaba “a una cuadra” del Parlamento. Es la primera vez que el Gobierno estuvo tan ajustado en el número desde la nueva composición de la Cámara baja. (Fuente: Infobae)