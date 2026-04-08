La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó el proyecto que crea una comisión para investigar la evolución de la deuda pública provincial, en el marco de una sesión en la que se destacó el consenso alcanzado entre el oficialismo y el PJ tras la incorporación de modificaciones propuestas por la primera minoría.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo transparentar de manera profunda y sistemática el endeudamiento de la provincia en las últimas décadas.

En ese sentido, a propuesta del bloque justicialista, se definió que el período de análisis se extienda desde 1991 hasta la actualidad (la iniciativa original establecía el año 1995).

El proyecto había sido devuelto a comisión en la sesión anterior, instancia en la que se reabrió el debate para incorporar aportes de otros bloques.

A partir de ese trabajo, se elaboró un nuevo dictamen que introdujo cambios sustanciales, entre ellos el carácter permanente de la comisión, la obligación de emitir informes anuales sobre los procesos de endeudamiento y la incorporación de instituciones por fuera de la política.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Legislación General, Marcelo López, destacó la “amplitud” del oficialismo para incorporar propuestas que “contribuyen a una mejor norma” y remarcó la importancia de conformar un ámbito plural que garantice distintas miradas sobre el proceso de endeudamiento, registró esta Agencia.

Según quedó establecido en el dictamen aprobado, la comisión investigadora estará integrada por tres representantes del Poder Legislativo, dos diputados y dos senadores (uno por la mayoría y otro por la primera minoría), representantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el objetivo de sumar miradas técnicas, académicas e independientes.

Desde la bancada del PJ, la diputada Andrea Zoff resaltó que el nuevo dictamen es “claramente superior” al proyecto original y destacó la apertura del oficialismo para incorporar aportes de la oposición, aunque lamentó que no se haya incluido la propuesta de sumar herramientas que faciliten la comprensión pública de la deuda, como indicadores y recursos visuales.

En tanto, Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) y Carlos Damasco (La Libertad Ríos) no acompañaron el artículo que dispone el modo en el que se conforma la comisión debido a queda afuera la segunda minoría de la Cámara, pero afirmativamente en general.

Los otros bloques libertarios votaron en contra del proyecto: cuestionaron aspectos vinculados a la integración de la comisión y plantearon dudas sobre su independencia.

Fuente: APFDigital