Un proyecto ingresado el viernes 24 a la Cámara de Diputados propone declarar de interés legislativo el III Congreso Provincial “La Trata Existe”, un encuentro de concientización y formación que se realizará este martes 28 de julio en el auditorio “Mario Alarcón Muñiz” de Gualeguay, en el marco del Mes de Lucha contra la Trata de Personas.

La iniciativa, impulsada por la diputada Noelia Taborda (Juntos por Entre Ríos), resalta la “trascendencia institucional, social y formativa” del evento, organizado por el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial a través del Consejo Provincial contra la Trata de Personas. Según fundamentó la legisladora, el congreso constituye un espacio clave para la formación, actualización e intercambio de experiencias entre quienes intervienen en la prevención, detección, investigación y asistencia frente a este delito.

El encuentro reunirá a especialistas de organismos nacionales, provinciales y del Poder Judicial, quienes abordarán la problemática desde una perspectiva interdisciplinaria. El programa prevé exposiciones sobre investigación y persecución penal, protocolos de intervención en zonas de frontera, detección temprana de indicadores, búsqueda de personas, restitución de derechos y acompañamiento integral a las víctimas. La jornada culminará con un panel integrado por sobrevivientes y referentes comprometidos con la visibilización del tema.

En los fundamentos, Taborda advirtió que la trata de personas es una de las formas más graves de criminalidad organizada y una profunda vulneración de los derechos humanos, al afectar la libertad, la dignidad y la integridad de las víctimas. En ese sentido, señaló que su abordaje requiere una respuesta integral del Estado basada en la prevención, la capacitación permanente, la coordinación interinstitucional y la protección efectiva.

Además, destacó que la propuesta promueve la articulación entre distintos niveles del Estado y refuerza el compromiso con políticas públicas orientadas a erradicar la trata y garantizar la protección de las personas afectadas. También subrayó la importancia de la sensibilización social y la capacitación continua como herramientas clave para detectar situaciones de riesgo y fortalecer una respuesta estatal eficiente.

Con información de APFDigital