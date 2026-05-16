La Cámara de Diputados de Entre Ríos comenzará a debatir en comisión un proyecto de ley que busca crear un marco institucional y normativo para promover el desarrollo integral del norte entrerriano. La iniciativa, impulsada por la senadora Gladys Domínguez, ya cuenta con media sanción del Senado y será analizada este martes a las 17 por la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja.

El proyecto apunta a impulsar mejoras en materia económica, productiva, social, educativa y de infraestructura en una de las regiones históricamente más postergadas de la provincia. La propuesta plantea avanzar en un proceso de desarrollo local “sustentable y sostenido”, con políticas coordinadas entre distintos organismos del Estado y actores territoriales.

Según el texto presentado en el Senado, el eje central de la iniciativa será la creación de la Mesa Coordinadora de Desarrollo del Norte Entrerriano, un organismo que tendrá la función de articular y coordinar las acciones destinadas a cumplir con los objetivos fijados por la ley. Ese espacio estaría integrado por representantes de distintos ministerios del gobierno provincial, la Dirección Provincial de Vialidad, el Consejo General de Educación (CGE), el Poder Legislativo, municipios y comunas de la región que adhieran a la normativa, además de organizaciones no gubernamentales.

La propuesta busca generar herramientas específicas para fortalecer el arraigo, fomentar inversiones y mejorar la calidad de vida en departamentos del norte provincial que arrastran problemas estructurales vinculados a infraestructura, empleo y acceso a servicios. En ese sentido, el proyecto pretende establecer políticas públicas de largo plazo orientadas a equilibrar las desigualdades regionales dentro de Entre Ríos.

El tratamiento en Diputados marcará el inicio de una nueva etapa legislativa para la iniciativa, luego de haber obtenido respaldo en la Cámara alta. La discusión en comisión permitirá analizar el alcance del proyecto y escuchar distintas posiciones sobre una propuesta que busca instalar una agenda específica para el desarrollo del norte entrerriano.