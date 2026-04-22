En la sesión de este miércoles, la diputada Laura Stratta (PJ) hizo referencia al proyecto de su bloque que pone de manifiesto una gran preocupación por la situación crítica que atraviesan el Hogar de Cristo Nuestra Señora de Lourdes de la ciudad de Paraná y el Hogar de Cristo de la ciudad de Gualeguaychú, pertenecientes a la red nacional de la Familia Grande del Hogar de Cristo.

A través de la iniciativa solicitaron al Gobierno provincial que arbitre los medios necesarios para brindar asistencia ante la situación de emergencia generada por el atraso en los pagos comprometidos por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) a fin de garantizar la continuidad de sus dispositivos de atención y prevenir el cierre de dichas instituciones.

“Como (el proyecto) no se aprobó sobre tablas y fue girado a comisión, consideramos que este era el momento para fijar nuestra postura. Girarlo a comisión produce demoras y tiempo que los hogares no tienen”, sostuvo.

“Los hogares de cristo tienen una función social relevante que muchas veces no cumple el Estado y acompañan a personas en situación de drogadependencia y con problemáticas de salud mental. En este contexto, creemos que es importante sostenerlos”, aseguró.

“Recién escuchaba algunas consideraciones sobre el aniversario de la muerte del Papa Francisco y pensaba que no solo es importante rendirle homenaje, sino también tomar su legado”, enfatizó en un claro mensaje a sus pares que trabaron el tratamiento sobre tablas de la iniciativa.

Por su parte, Juan José Bahillo (PJ) destacó la necesidad de que “este paso a comisión sea un mero trámite y que salga lo más rápido posible para poder tratarlo en este recinto”.

“No tengo dudas de que los distintos bloques van a coincidir en la urgencia de gestionar estos fondos para apuntalar estos espacios de contención”, aseveró y dijo que en Gualeguaychú el Hogar contiene a más de 300 personas.

El diputado Roque Fleitas (La Libertad Avanza) destacó la inversión del Sedronar en las instituciones de la provincia, reconoció que hay retrasos en los pagos y afirmó que funcionarios nacionales le aseguraron que no hay intención de cerrar ningún centro.

Fuente: APF