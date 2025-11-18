El poeta, músico, periodista, conductor de los festivales populares entrerrianos y ex secretario de Cultura de la provincia, Roberto Romani, recibirá a las 17 la máxima distinción de la Cámara de Diputados de la Nación: la Mención de Honor “Diputado Nacional Juan Bautista Alberdi”.

La iniciativa fue propuesta por el diputado nacional Atilio Benedetti y contó con el apoyo de todos sus pares entrerrianos en la Cámara Baja de la Nación.

En el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, Romani interpretará canciones del acervo entrerriano junto a músicos de la provincia. Se espera la presencia de autoridades de la provincia, artistas, familiares y amigos.

“Este homenaje reconoce a una voz entrañable que honró a Entre Ríos y a la Argentina difundiendo sus valores, su historia y su belleza”, señaló el diputado Atilio Benedetti.

Roberto Romani nació en Larroque en 1957 y vivió con su familia en la zona rural hasta los 15 años. Se licenció en Ciencias de la Comunicación Social y trabajó en el diario Noticias de Gualeguaychú y en Radio Gualeguay, colaborando permanentemente con medios periodísticos de la región. Escribió 400 obras musicales, publicó 30 libros e hizo 16 grabaciones -con poemas y melodías del Litoral- y cinco trabajos audiovisuales. Fue director de la Editorial de Entre Ríos, secretario de Cultura de la provincia, y ha recorrido la provincia y el país como poeta y animador de fiestas populares.