La Cámara de Diputados tiene previsto sesionar este miércoles 18 de noviembre, desde las 12, para debatir la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La convocatoria fue solicitada por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y otros legisladores oficialistas.

El temario incluye además transferencias de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio y una enmienda al Protocolo de Montevideo.

Ley Malvinas: el capítulo que divide a los bloques

La iniciativa propone sanciones penales y económicas por la explotación de recursos sin autorización argentina en el Atlántico Sur. Prevé penas de hasta 20 años de prisión para responsables de empresas y otros participantes alcanzados por el régimen, con excepciones para determinadas participaciones accionarias e inversiones indirectas.

El debate se produce en un contexto de reclamos argentinos para frenar la explotación petrolera británica en Malvinas.

Según la información difundida por Noticias Argentinas, el oficialismo reúne respaldo para la aprobación general, pero enfrenta diferencias sobre el capítulo 7. Provincias Unidas, Argentina Federal y Karina Banfi reclamaron modificaciones, mientras que el PRO y la UCR anticiparon su acompañamiento.

Ese capítulo incluye cambios vinculados al financiamiento electoral y requiere 129 votos. También contempla sanciones por actividades de inteligencia para un Estado extranjero, revelación de secretos y sabotaje.

Las facultades del Ejecutivo bajo discusión



Otro eje es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente. El proyecto contempla medidas urgentes ante amenazas externas graves, como restricciones financieras, bloqueo temporal de activos y limitaciones comerciales.

También incluye disposiciones sobre derribo de aeronaves, hundimiento de buques y operaciones no convencionales de las Fuerzas Armadas. El peronismo y la izquierda cuestionan que las definiciones de amenaza externa y terrorismo puedan habilitar decisiones discrecionales y afectar libertades.

Entre los cambios incorporados figura una comisión bicameral de seguimiento, a la que el Ejecutivo deberá informar las medidas del Consejo en un máximo de 48 horas.

Qué propone la reforma del Banco Central

El otro proyecto busca establecer como mandato central del BCRA la preservación del valor de la moneda y prohibir el financiamiento al Tesoro. Incluye restricciones a los adelantos transitorios y a la compra de títulos públicos en el mercado primario.

El Senado modificó el mecanismo de remoción de directores: reemplazó la exigencia de dos tercios en ambas cámaras por una mayoría absoluta del pleno del Senado. Según la cobertura de la agencia, el oficialismo en Diputados aceptó avanzar con esas modificaciones.

Ambas iniciativas forman parte del temario de la sesión y todavía deben someterse a votación.