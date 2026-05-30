La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de Entre Ríos mantendrá una reunión de trabajo el próximo martes en el Salón de los Pasos Perdidos. El objeto del encuentro será el tratamiento conjunto de tres proyectos de ley que proponen regular el procedimiento técnico y legal de los juicios políticos en el ámbito provincial.

Las iniciativas bajo análisis son el Proyecto de Ley de Procedimiento de Juicio Político (presentado por la diputada Gabriela Lena), el Proyecto de Ley de Juicio Político - Comisión Permanente de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, y un tercer Proyecto de Ley de Procedimiento de Juicio Político. El propósito de estas propuestas es dictar una ley que fije las reglas formales que la Constitución Provincial delega en la reglamentación.

Los proyectos de ley presentados abordan aspectos de la ingeniería procesal tales como los plazos legales para las actuaciones, los mecanismos y domicilios de notificación para los denunciados, las formas de interposición de la defensa y el patrocinio letrado, las vías de presentación de las denuncias por parte de los ciudadanos, y la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos para los baches interpretativos.