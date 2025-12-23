El bloque de diputados “Más Para Entre Ríos” decidió no participar de las sesiones especiales convocadas para este martes.

“En cuanto al tratamiento del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, no estamos de acuerdo con los tiempos de resolución y emisión del mismo. Nos parece que se debería seguir analizando y evaluando la documentación que se solicitó desde la Comisión y no darle un cierre tan abrupto que se contradice abiertamente con la manera en que se venía trabajando. Vale señalar que hasta las 10 de este martes aún no se habían recibido todos los informes solicitados por la Comisión y que el dictamen aún estaba circulando entre los legisladores”, manifestaron en un comunicado.

En lo que refiere al tratamiento de las modificaciones de la Ley Impositiva y del Código Fiscal señalaron que “una modificación a la estructura impositiva que puede perjudicar o beneficiar a diferentes sectores de la sociedad entrerriana, no puede tratarse en solo 24 horas, ya que resulta un plazo insuficiente y resultaría poco responsable de nuestra parte validar esta metodología”.

Por otra parte, se refirieron a la prórroga de la ley de Emergencia en Obras Públicas que pretende el Gobierno provincial.



“Consideramos que otorgar un nuevo plazo de vigencia de esa norma sería convalidar que el 75% de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio transcurra bajo la modalidad de emergencia lo que denota una falta de capacidad para la gestión del área. No hay antecedentes desde 1983 a la fecha de un gobierno haya estado tres años consecutivos en emergencia”, apuntaron.

Finalmente, respecto de la ley de creación de nuevas comunas, señalaron que “se trata de un paso importante en la institucionalización de las comunidades rurales que no puede ser tratado con el apresuramiento que el oficialismo pretende. Por el contrario, creemos que debe darse en el marco de un proceso participativo que claramente no tuvo lugar”.



