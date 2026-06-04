Convocados en reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Comercio, Industria y Producción, presidida por Marcelo López y Juan José Bahillo, los miembros firmaron dictamen unánime para el Expediente por el que se establece el Régimen General de Compre Provincial. La propuesta tiene como objeto central la creación de “un ecosistema empresarial local competitivo y sostenible mediante el otorgamiento de preferencias a bienes, servicios y obras que tengan origen en la provincia”. De acuerdo con los fundamentos del texto, la normativa atiende necesidad de simplificar los trámites de acceso a los beneficios y el control de las empresas proveedoras del Estado.

Del debate y análisis del proyecto participaron el coordinador general de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, Leonel Rodríguez, y el director general de la Unidad Central de Contrataciones del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, Emanuel Squilaci. En el encuentro, los funcionarios sostuvieron la necesidad de reformar la actual Ley de Compre Provincial de Entre Ríos —vigente desde 2001— debido a la “excesiva complejidad burocrática que provoca una aplicación parcial en grandes contrataciones, lo que en los hechos excluye a muchas pymes locales por errores de papeleo”.

Como forma de readecuar la letra de la ley, el nuevo texto enviado por el Ejecutivo establece “la simplificación y transparencia del proceso mediante la creación de un certificado único con vigencia determinada”, que se tramita una sola vez al momento de la inscripción. De esta manera, el trato preferente y el beneficio previsto en el "Compre Provincial" se automatizan en todos los niveles de contratación pública, por lo cual la norma funcionaría como una medida directa de fomento y acompañamiento para los comerciantes y empresarios de la provincia.

Comisión Conjunta de Legislación General y de Salud Pública



Esta reunión de trabajo legislativo estuvo coordinada por los diputados Marcelo López y Silvio Gallay. En esta ocasión, los miembros otorgaron dictamen unánime al Expediente de creación del Colegio de Agentes de Propaganda Médica como una figura jurídica cuyo objetivo es regular el ejercicio profesional de quienes se desempeñan como visitadores médicos en el territorio entrerriano, así como garantizar un marco legal e institucional definitivo para la actividad. Según expresó López, como autor del proyecto, “la matriculación obligatoria en Entre Ríos elevará la transparencia y la calidad del servicio, lo que genera beneficios para los visitadores y la ciudadanía”.

Comisión de Salud Pública



La comisión presidida por el diputado Silvio Gallay emitió dictamen en torno del Expediente cuya autoría pertenece a la diputada Noelia Taborda, por el que se instituye el 11 de abril de cada año como el Día Provincial de Concientización sobre la Enfermedad de Parkinson. Durante el debate en comisión participaron como invitados de la impulsora del proyecto Guillermo Vartorelli y Luis Valdez, referentes del Grupo Entrerriano de Parkinson (GEP).

Finalmente, la comisión avanzó con el tratamiento del Expediente correspondiente al proyecto de ley que impulsa el Programa Provincial de Atención Integral en el Climaterio y Menopausia -bajo la autoría de la diputada Andrea Zoff-, cuyo objetivo es diagramar una política pública que garantice el acceso a estudios de diagnóstico y cobertura médica, “que ponga eje en la prevención del impacto en la salud cardiovascular y ósea que sobreviene en mujeres que atraviesan esa etapa biológica”, afirmó la legisladora.

Fuente: APF